Sameday înregistrează o creștere a cifrei de afaceri de 11% în primul trimestru al anului 2023

Primul trimestru al anului 2023 aduce rezultate pozitive pentru Sameday, unul dintre liderii pieței locale de curierat. Compania a înregistrat o creștere de 11% față de aceeași perioadă a anului trecut.

În anul 2022, Sameday a raportat o cifră de afaceri totală de 736 mil. lei, în creștere cu aproximativ 23% față de anul anterior, într-o piață care a crescut cu aproximativ 7%.

La împlinirea a 16 ani de activitate, compania care a introdus livrarea la easybox în România își propune consolidarea rețelei de livrare construită în regiune.

Compania de curierat Sameday, lider pe segmentul livrărilor out-of-home și unul dintre principalii jucători din piața de curierat, anunță o creștere a cifrei de afaceri de 11% în primul trimestru al anului 2023, față de intervalul ianuarie-martie 2022.

Evoluția pozitivă depășește dinamica pieței și vine pe fondul investițiilor constante în tehnologie, al ecosistemului de servicii accesibile magazinelor online și al creșterii apetitului cumpărătorilor pentru livrarea la easybox.

Continuând trendul ultimilor ani, compania a încheiat anul 2022 cu o cifră de afaceri în creștere cu 23% față de anul anterior care s-a ridicat la nivelul a 736 mil. lei în România, respectiv la 833 mil. lei la nivelul grupului. Pentru al optulea an consecutiv, compania românească de curierat înregistrează creștere de două cifre acifrei de afaceri.

În 2022, întreg segmentul serviciilor de curierat a avut o evoluție medie a cifrei de afaceri de aproximativ 7% comparativ cu anul anterior. Creștere triplă comparativ cu media pieței înregistrată de Sameday și rezultatele primului trimestru al lui 2023 consolidează statutul de compania de curierat cu cea mai mare dinamică de creștere din segmentul său de activitate. Cum peste 90% dintre livrările Sameday sunt generate de e-commerce, evoluția pozitivă a companiei arată că un număr în creștere de magazine online apelează la serviciile curierului care a introdus livrarea la easybox în România.

“În 16 ani de activitate am investit constant în dezvoltarea unui ecosistem de livrare care facilitează creșterea magazinelor online și impactează pozitiv experiența clienților. Valoarea pe care o aducem magazinelor online prin servicii digitalizate de livrare, deschidere internațională și o experiență de client îmbunătățită constant creează un cerc virtuos. Astfel partenerii noștri se dezvoltă, iar Sameday evoluează odată cu ei. În 2022 am depășit cu 84% rezultatele anului 2020, an de cotitură pentru Sameday, când am văzut o creștere de 142% a cifrei de afaceri. În ciuda contextului economic incert, premisele acestui an se arată a fi favorabile. Ca și până acum ne propunem să abordăm cu agilitate și curaj perioada următoare. Suntem deja o companie matură iar focusul nostru va rămâne consolidarea operațiunilor din țară și din regiune și optimizarea serviciilor oferite magazinelor online și consumatorilor” declară Lucian Baltaru, CEO Sameday Group.

Investiții în succes

În ultimii doi ani compania a direcționat peste 500 mil. lei în dezvoltarea capacității operaționale și crearea de servicii de livrare facilitate de tehnologie. Valoarea investițiilor Sameday a depășit în anul 2022 suma de 150 mil. de lei, doar în România. Cele mai importante direcții investiționale au vizat extinderea rețelei easybox, tehnologia de sortare și livrare și dezvoltările software .

Investițiile constante în soluția de livrare la easybox au presupus atât optimizări software, cât și expansiunea rețelei. Sameday operează la nivel regional 4720 de easybox-uri, dintre care peste 3800 sunt amplasate în România. În orașele din țară, distanța pe care un client trebuie să o parcurgă până la un easybox din apropiere este de aproximativ 5 minute. Astfel, datorită proximității, a controlului asupra propriului timp și a rapidității procesului de livrare în locker, easybox a surclasat livrarea la adresă în preferințele consumatorilor din mediul urban. Conform unei cercetări comandate în luna mai de Sameday, preferința pentru easybox este de 48%, față de 28% pentru livrarea la ușă.

Consolidarea rețelei easybox rămâne pentru Sameday o direcție strategică în 2023, aliniată obiectivului companiei de a îmbunătăți experiența clienților, a optimiza calitatea serviciilor oferite și a susține dezvoltarea magazinelor online. În prezent, conform aceluiași studiu, 68% dintre clienții magazinelor online prioritizează comercianții care oferă livrare în easybox.

Ecosistem al creșterii afacerilor

Sameday va menține nivelul investițional și anul acesta pentru a consolida ecosistemul de livrare din România și din regiune și pentru a crea soluții de livrare care potențează creșterea magazinelor online. În contextul dinamicii atipice a mediului economic, compania românească de curierat dezvoltă soluții de susținere a afacerilor online și de creștere a satisfacției consumatorilor finali.

” În fiecare an ne străduim să îmbunătățim serviciile în beneficiul clienților noștri, oferind consumatorilor o livrare fără griji, iar magazinelor online control și flexibilitate. În acest sens, am început anul 2023 cu servicii noi, care au în focus satisfacția comercianților și consumatorilor online care ne aleg. Pentru clienții de business am lansat serviciul de predare personală în easybox, prin care au un control mai bun asupra timpilor de livrare și confortul de a alege momentul predării coletului, în orice easybox din rețeaua Sameday. Acest produs este creat pentru a sprijini creșterea afacerilor aflate în etapă de scalare.” declară Elena Stoica, Chief Marketing & Customer Experience Officer.

Clienții magazinelor online consideră în proporție de 88% că este important să beneficieze de mai multe opțiuni de retur, arată un studiu comandat de compania de curierat. De aceea, în luna martie, Sameday a lansat opțiunea de retur în easybox pentru toți comercianții online, oferind gratuitate până la finalul anului pentru magazinele care activează serviciul în această vară.

Sameday încurajează magazinele online din România să se dezvolte internațional. Operațiunile pe care compania le-a deschis în 2020 în Ungaria și în 2022 în Bulgaria permite crearea unei zone de livrare deschise și integrată digital.

Despre Sameday

Cu o experiență de 16 ani pe piața din România, Sameday este compania de curierat care a înregistrat cea mai spectaculoasă creștere în ultimii ani, numărându-se, în prezent, printre principalii jucători din segmentul său de piață. Cu o echipă de peste 5 000 de angajați și parteneri, compania este prezentă în România, Ungaria și Bulgaria, oferind atât servicii de livrare door-to-door, cât și livrare în peste 4700 de lockere easybox. Astfel, Sameday operează cea mai extinsă rețea de lockere din Europa de Sud-Est, propunându-și să reinventeze experiența de livrare zi de zi. Pentru mai multe informații, accesați https://sameday.ro sau conectați-vă cu Sameday România pe Linkedin la www.linkedin.com/company/sameday-romania