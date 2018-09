Săpunaru: Suntem dezamăgiţi că nu am reuşit să câştigăm, dar nu a fost un meci atât de slab

Fundaşul Cristian Săpunaru a declarat, vineri seară, că jucătorii naţionalei României sunt dezamăgiţi că nu au reuşit să câştige meciul cu Muntenegru, însă a apreciat că echipa lui Cosmin Contra nu a făcut un joc slab.

"Acum sperăm să câştigăm meciul cu Serbia. E diferenţă mare faţă de meciul trecut, atunci am jucat cu spectatori. Cred că nu am început cum trebuia, deşi am dominat, nu am reuşit să băgăm mingea în poartă. Sperăm ca la meciul cu Serbia să-l avem măcar pe Pinti, pentru că va fi foarte greu. Suntem dezamăgiţi că nu am reuşit să câştigăm, dar nu a fost un meci atât de slab", a declarat Săpunaru.

Reprezentativa de fotbal a României a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, vineri, la Ploieşti, în compania Muntenegrului, în prima etapă a grupei 4, seria C a Ligii Naţiunilor.

Din minutul 77, Muntenegru a evoluat cu un jucător mai puţin, după eliminarea lui Mugosa.

Partida s-a disputat fără spectatori, ca urmare a unei suspendări dictate pe parcursul preliminariilor Euro 2016.

În următorul meci, România va întâlni Serbia, luni, la Belgrad.