Sărbătorile vin, sărbătorile vin...: când difuzează PRO TV filmul 'Singur acasă'?

Pro TV a anunțat când o să fie difuzat filmul „Singur Acasă”.

Pe 16, respectiv 23 decembrie, postul de televiziune aduce spiritul sărbătorilor de iarnă cu cele mai îndrăgite filme: Singur Acasă (Home Alone) și Singur Acasă 2: Pierdut în New York (Home Alone 2: Lost in New York).

Anul acesta va fi a 19-a oară când telespectatorii postului de televiziune vor intra în lumea magică a lui Kevin McCallister, care are parte de cele mai amuzante și neașteptate aventuri în preajma Crăciunului.

Sâmbătă, 16 decembrie, de la ora 20:00, cei de acasă se pot aduna, de la mic la mare, să fie martori la pățaniile simpaticului copil din Singur Acasă (Home Alone). Kevin McCallister și familia sa numeroasă sunt pe picior de plecare la Paris, unde își vor petrece sărbătorile de iarnă. Din cauza faptului că numărul membrilor familiei McCallister este generos, mezinul va fi uitat acasă de mama sa, care își va da seama de lipsa acestuia de abia în avion.

Pe 23 decembrie, de la ora 20:00, telespectatorii vor putea urmări Singur Acasă 2: Pierdut în New York (Home Alone 2: Lost in New York). Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, familia McCallister se pregătește de o nouă plecare, de data aceasta în Florida.