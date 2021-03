Şase cărţi ilustrate pentru copii ale Dr. Seuss nu vor mai fi publicate din cauza unor imagini rasiste

Şase cărţi ilustrate pentru copii ale cunoscutului scriitor american Dr. Seuss nu vor mai fi publicate după ce au fost criticate decenii la rândul pentru imaginile rasiste, informează DPA.

Dr. Seuss Enterprises, asociaţia care administrează moştenirea scriitorului, a anunţat marţi că nu va mai publica şi nu va mai acorda licenţe pentru titlutile: ''And to Think That I Saw It on Mulberry Street'', ''If I Ran the Zoo'', ''McElligot's Pool'', ''On Beyond Zebra!'', ''Scrambled Eggs Super!'' şi ''The Cat's Quizzer', potrivit agerpres.ro.

''Aceste cărţi prezintă oamenii în maniere deranjante şi greşite'', a precizat asociaţia într-un comunicat marţi dimineaţă adăugând că decizia a fost luată anul trecut, alături de un panel de experţi, care a inclus şi profesori.

''Sistarea vânzărilor acestor cărţi este doar o parte din angajamentul nostru şi planul mai extins de a ne asigura că portofoliul Dr. Seuss Enterprises reprezintă şi susţine toate comunităţile şi familiile'', a mai spus asociaţia.

Anunţul a fost făcut chiar în ziua care marchează naşterea lui Dr. Seuss, pe numele său real Theodor Seuss Geisel, care a venit pe lume în Springfield, Massachusetts, pe 2 martie, 1904.

În timp ce cărţile semnate Dr. Seuss se bucură în continuare de apreciere în lumea întreagă, noul val de critici a impulsionat o analiză mai în profunzime a felul în care minorităţile sunt reprezentate în paginile acestora.

În weekend, Loudoun County Public Schools din Virginia a anunţat că nu va mai pune accentul pe cărţile semnate de Dr. Seuss cu prilejul Read Across America Day, un eveniment anual care coincide cu ziua de naştere a scriitorului, din cauza unor ''nuanţe puternice rasiale'' în volumele sale, inclusiv ''caricaturi politice americane anti-japoneze şi caricaturi care înfăţişează afro-americani scoşi la vânzare''.