SBU, anchetă după ce pe reţelele sociale au apărut imagini cu execuţia unui militar ucrainean: 'Îi vom găsi pe acești neoameni' / VIDEO

"Îi vom găsi pe acești neoameni. Dacă va fi nevoie, îi vom lua de oriunde, iniferent de locul în care s-ar afla: de sub pământ sau de pe lumea cealaltă. Cu siguranță, vor fi pedepsiți pentru ceea ce au făcut" - a subliniat șeful SBU, Vasili Maliuk.

Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării de la Kiev, de asemenea, a reacționat la imaginile video respectiv, reprezentantul oficial al instituţiei, Andri Iusov, menționând că acum are loc o verificare detaliată a conținutului videoclipului și este în curs de stabilire identitatea soldatului executat.

"Este vorba despre o execuție ilegală comisă de către un terorist, o nouă încălcare a tuturor normelor și regulilor de război posibile și imposibile. Aceasta este dovada faptului că lumea ar trebui să contribuie nu doar prin manifestarea compătimirii, ci și prin activităţi comune pentru a-i aduce pe toți cei responsabili în fața justiției" - a afirmat Iusiv.

Acesta a subliniat că nu doar cei care au executat crima sunt vinovaţi.

Potrivit lui Iusov, postarea videoclipului pe reţelele sociale este o dovadă că genocidul este o politică de stat deliberată a Federației Ruse.

Reprezentantul GUR a menţionat că ocupanții ruşi postează astfel de conținut la fiecare câteva săptămâni sau o lună.

Luna trecută, pe Internet a apărut o filmare cu un apărător ucrainean executat de ruşi după ce a rostit cunoscutul slogan "Slava Ukraini".

Potrivit lui Andri Iusov, scopul unei astfel de politici a Kremlinului este de a demoraliza armata și de a semăna panică în rândul Forțele de Apărare ucrainene, pentru a intimida militarii. Cu toate acestea, Iusov este sigur că planurile ruşilor nu vor avea succes.

RBC aminteşte că, pe 11 aprilie, pe o rețea socială, a fost distribuită o înregistrare video în care pare să fie executat un militar ucrainean. Imaginile prezintă momentul în care rușii decapitează un bărbat în uniformă militară ucraineană. Biroul Președintelui Ucrainei a promis că agresorul va fi tras la răspundere pentru faptele sale.

Russian soldier is recorded enjoying cutting off head of ???????? war prisoner. Proving their beast nature and convincing world of RF's bloodthirstiness once again...

Perhaps "peacemakers" who cynically suggest "exchanging land for peace" will finally feel the true sense of "Ru-world"? pic.twitter.com/9cGP2b09fg