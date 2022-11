Scandal în secuime. Primarul din Sfântu Gheorghe pune condiții pentru amplasarea bustului lui Mihai Eminescu

Conducerea Forumului Civic al Românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş (FCRCHM) îl acuză pe primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, de şantaj şi discriminare, după ce acesta a condiţionat cererea de edificare a unui bust al poetului Mihai Eminescu de retragerea unor procese înaintate de către organizaţia civică, relatează Agerpres.

"Constatăm cu dezamăgire că atitudinea primarului municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, continuă să fie una discriminatorie şi jignitoare la adresa comunităţii româneşti din municipiul reşedinţă a judeţului Covasna (...) Adept al unui discurs şi al manifestărilor naţionalist-separatiste, primarul municipiului Sfântu Gheorghe, instituţie publică care ar trebui să aibă o conduită echilibrată şi perfect simetrică cu toţi membrii comunităţii indiferent de naţionalitatea sau etnia căreia îi aparţin, şantajează pur şi simplu FCRCHM cu retragerea a două cauze aflate pe rolul instanţelor de judecată în care autoritatea locală, în situaţii cu obiect diferit dar care vizează o atitudine perfect identică cu aceasta, are calitate de pârât, iar FCRCHM calitate de reclamant", se arată într-un comunicat de presă, remis luni AGERPRES de către FCRCHM.

Conform comunicatului organizaţiei civice, poziţia adoptată de către primarul Antal Arpad reprezintă o gravă formă de şantaj.

"Acest şantaj al unei autorităţi a administraţiei publice asupra unui petent, în care leagă eventuala soluţionare favorabilă a unei solicitări juste, de retragerea a două cereri de chemare în judecată şi refuză soluţionarea legitimă şi nediscriminatorie a unui demers, solicitat similar unui demers privind un poet maghiar, pe motivul că ne-am opus şi am câştigat în instanţă în diferite speţe, este de o gravitate ce nu poate rămâne nesancţionată proporţional. Acest răspuns duce la constrângerea unor forme legitime şi constituţionale de apărare a drepturilor, precum libertatea de petiţionare şi liberul acces la justiţie", se afirmă în comunicat.

Reprezentanţii Forumului menţionează, totodată, că nu vor renunţa la intenţia de a amplasa un bust al poetului naţional Mihai Eminescu în municipiul Sfântu Gheorghe, astfel încât "poetul tuturor românilor să poată fi omagiat aşa cum se cuvine".

Conducerea Forumului a ţinut să precizeze că FCRCHM reuneşte peste 45 de asociaţii şi fundaţii din Covasna, Harghita şi Mureş şi reprezintă "principalul for non-guvernamental al românilor din cele trei judeţe", în ciuda faptului că nu este considerat "reprezentantul legitim al comunităţii româneşti" de către autorităţile locale.

FCRCHM a solicitat recent Primăriei Sfântu Gheorghe un teren pentru amplasarea unui bust al poetului naţional Mihai Eminescu, la scurt timp după ce autorităţile locale au anunţat că, anul viitor, vor ridica o statuie în mărime naturală a poetului maghiar Petofi Sandor, pentru a marca 200 de ani de la naşterea acestuia.

Răspunzând solicitării, primarul Antal Arpad a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că, în principiu, nu are nimic împotriva realizării acestei statui şi amplasării ei pe teritoriul municipiului, însă refuză să intre în parteneriat cu Forumul Civic al Românilor, pe considerentul că obstrucţionează "interesele oraşului".

"Am trimis o adresă către forum (...) în care am spus că îl respect pe Mihai Eminescu, că nu am, în principiu, absolut nicio problemă în a găsi un loc unde să fie amplasată o statuie a lui Mihai Eminescu, nu am nicio problemă să finanţăm, ca Primărie, acest lucru, însă, pentru a putea sta la masă să discutăm aceste aspecte, condiţia prealabilă este să fie retrase acele procese care au fost intentate împotriva municipiului Sfântu Gheorghe, împotriva intereselor municipiului. Şi am exemplificat cu două exemple concrete, pentru că aici vorbim foarte clar despre faptul că acest forum face demersuri împotriva intereselor oraşului Sfântu Gheorghe, în general şi a comunităţii maghiare, în special. Şi asta solicit de la ei, să retragă aceste procese şi atunci putem sta să discutăm, oricând uşa mea este deschisă (...) Nu este şantaj, aici vorbim despre un parteneriat (...) şi nu pot să accept ca partener pe cineva care ne atacă în fiecare zi", a mai spus Antal Arpad.

Acesta a precizat că este vorba despre procesul împotriva transferării bazei sportive din cartierul Simeria din domeniul public al statului în cel al Primăriei, respectiv cel ce vizează steagul oraşului.