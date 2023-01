Scandalul cartierului Greenfield, cu drum de acces blocat: Nicușor Dan dă vina pe dezvoltator, dezvoltatorul dă vina pe autorități

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, a afirmat că „locuitorii din Greenfield sunt victimele unui dezvoltator care s-a grăbit să facă blocuri fără să facă şi drumuri, cu concursul unei autorităţi locale incompetente”. Referitor la drumul de acces al locuitorilor din acea zonă care a fost blocat, edilul general a precizat că este de acord „cu soluţia provizorie de traversare a pădurii pe drumul forestier existent până la construirea unor ieşiri definitive în şoseaua de centură”.

„1. Locuitorii din Greenfield sunt victimele unui dezvoltator care s-a grăbit să facă blocuri fără să facă şi drumuri, cu concursul unei autorităţi locale incompetente. E una din sutele de dezvoltări pe acelaşi calapod, ale căror consecinţe le simt bucureştenii blocaţi în trafic.

2. Nu sunt de acord şi nu voi face niciun demers pentru un drum permanent prin pădure (cu atât mai mult cu cât s-au parcelat terenurile de o parte şi alta a drumului de către proprietari care vor să construiască). Nu există nicio documentaţie de urbanism care să-l prevadă, iar eu nu voi propune vreuna. Însă în măsura în care este legal, sunt de acord cu soluţia provizorie de traversare a pădurii pe drumul forestier existent până la construirea unor ieşiri definitive în şoseaua de centură.

3. În plus, am toată susţinerea pentru proiectele investitorului care prevăd drumuri de ieşire în şoseaua de centură. Investitorul are din anul 2019 avizul preliminar de la PMB pentru trei PUZ-uri care prevăd ieşiri din cartier în şoseaua de centură. În baza acestor avize preliminare trebuie să obţină avizele de la alte instituţii şi să revină la PMB pentru avizul arhitectului-şef. Pentru două dintre proiecte nu a mai revenit la PMB. Pentru al treilea a venit la PMB cu documentaţia completă în decembrie 2022”, a scris Nicuşor Dan, luni pe Facebook.

Edilul a oferit şi o serie de explicaţii suplimentare.

„1. Investitorul a obţinut un PUZ în anul 2008 care prevedea două intrări din şoseaua de centură. PUZ-ul nu prevedea cine să facă aceste drumuri de acces, investitorul sau autoritatea. În mod normal, autoritatea trebuia să dea PUZ-ul împreună cu un plan de acţiune care să condiţioneze emiterea autorizaţiilor de construire de realizarea în prealabil a drumurilor pe cheltuiala investitorului. 2. Investitorul a obţinut un alt PUZ în 2019, pentru o a doua etapă a dezvoltării, mult mai mare decât precedenta, fără alte drumuri de acces”, a mai explicat Nicuşor Dan.

Reprezentanţii dezvoltarorului Impact Developer & Contractor SA afirmă, după blocarea drumului de acces al locuitorilor din Greenfield, că au donat, în 2018, trei loturi de teren pentru ca porţiunea de 300 de metri de drum să treacă în administrarea Municipiului Bucureşti, dar „autorităţile implicate în acest proces, fără o justificare legală, au încetat să efectueze formalităţile necesare pentru a permite accesul publicului la această porţiune din strada Vadul Moldovei”.

„Municipiul Bucureşti nu şi-a îndeplinit până în prezent obligaţia executării sarcinii astfel cum a fost asumată în contractul de donaţie”, susţin aceştia, considerând că „situaţia actuală este rezultatul pasivităţii primarului general”.

Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a criticat decizia Poliţiei şi a Romsilva de a închide drumul forestier prin pădurea Băneasa locuitorilor din cartierul Greenfield, considerând că măsura blocării acestui drum este una greşită şi solicitând reprezentanţilor Romsilva să-l deblocheze. Acest drum s-a mai aflat în centrul unul scandal în urmă cu cinci ani.

Romsilva a precizat că măsura închiderii drumului este strict legală, că a avizat pozitiv încă din 2019 scoaterea din fondul forestier a celor trei porţiuni a drumului respectiv şi a manifestat toată deschiderea pentru demersul de preluare a acestuia de către autoritatea publică locală, pentru a fi deschis circulaţiei publice.

”Aprobările pentru scoaterea definitivă a unor terenuri din fondul forestier, mai mici de un hectar, se dau la solicitarea autorităţii publice locale, în acest caz Primăria Sectorului 1, cu aprobarea Gărzii Forestiere”, a menţionat Romsilva.