Scandalul continuă și Guardiola nu-şi cere scuze pentru declaraţiile privind prezenţa în tribune a suporterilor

Antrenorul Pep Guardiola a refuzat să-şi ceară scuze după ce un grup de suporteri l-a criticat pentru declaraţiile sale în care cerea ca aceştia să vină în număr mai mare la meciurile de acasă ale echipei Manchester City, scrie DPA.

''Am spus eu după meciul împotriva lui RB Leipzig că am fost dezamăgit pentru că stadionul nu era plin? O interpretare este o interpretare. Nu am de gând să-mi cer scuze pentru ceea ce am spus. După cinci sezoane, dacă oamenii nu-mi pot înţelege comportamentul meu referitor la fani este pentru că ei chiar nu vor să înţeleagă asta. Nu o să-mi cer scuze o secundă pentru ceea ce am spus pentru că am fost sincer. Ultimul an şi jumătate, două sezoane aproape, l-am jucat fără ei dar am fost extrem de recunoscător pentru sprijinul lor la meciul cu RB Leipzig. Dacă doresc să ni se alăture, vom fi incredibil de fericiţi în cazul în care vor veni la partida cu Southampton de sâmbătă pentru că va fi una foarte grea'', a spus Guardiola.

Antrenorul Pep Guardiola a fost sfătuit joi de fanii grupării să se concentreze la misiunea pe care o are pe banca tehnică a formaţiei şi nu pe prezenţa fanilor la meciuri.

O grupare a suporterilor lui City a spus că declaraţiile tehnicianului privind criticile referitoare la prezenţa scăzută din tribune este ''neaşteptată şi dezamăgitoare''.

Guardiola a cerut, într-o declaraţie făcută la un post tv, o prezenţă cât mai mare a suporterilor pe Etihad Stadium, la meciul cu Southampton de sâmbătă seara, din etapa a 5-a a Premier League.

''Guardiola nu înţelege că poate unii oameni au dificultăţi în a fi prezenţi meci de meci pe Etihad. Oricum, noi considerăm că numărul suporterilor la fiecare confruntare a echipei este foarte bun'', a spus Kevin Parker, liderul unuei grupări a fanilor ''cetăţenilor''. ''Declaraţiile antrenorului sunt frustrante'', a punctat acesta.

Statistic, prezenţa fanilor lui Manchester City pe stadion la meciurile din Liga Campionilor a fost mai redusă comparativ cu partidele dinb Premier League, indică BBC.

Manchester City, campioana en titre a Angliei, este în prezent pe locul 5 în campionatul intern, cu 9 puncte după 4 etape, la 1 punct de liderul Manchester United.

Etihad Stadium are o capacitate de 55.000 locuri, informează Agerpres.