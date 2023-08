Scandalul din coaliție! Nicolae Ciucă respinge ideea alegerilor anticipate, sugerată de Marcel Ciolacu: Nu se pune problema

Liderul PNL, Nicolae Ciucă , exclude varianta organizării alegerilor anticipate: „Nu se pune problema”. Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Aleph News, că este dispus să își depună mandatul dacă liberalii nu sunt de acord cu măsurile de austeritate, anunță Mediafax.

„Nu s-a pus niciodată problema ca Partidul Național Liberal să își asume aceste măsuri. Este, în momentul de față, dincolo de principiile anunțate, nu s-a schimbat absolut nimic, decât detaliile tehnice pe care le primim de la interlocutori”, spune Nicolae Ciucă.

El afirmă că s-a convenit ca taxele și impozitele să nu fie majorate.

„Este nevoie de o soluție tehnică. În momentul în care vom avea toate detaliile, specialiștii vor explica și noi vom decide. Am apărat și vom continua să apărăm toate profesiile liberale”, adaugă liderul PNL.

„Nu s-a pus (problema ca PNL să iasă de la guvernare - n.r.). Ne-am străduit atât de mult timp să asigurăm stabilitate, ne-am străduit să asigurăm trecerea țării prin aceste momente dificile, ca acum, când este nevoie mai mult ca oricând de stabilitate politică, de stabilitate economică să discutăm de astfel de chestiuni? Deci nu se pune problema. Eu sunt convins că premierul Marcel Ciolacu, așa cum îl cunosc, nu cedează la un astfel de moment”, afirmă Ciucă.

„Dacă nu se înțeleg aceste lucruri, eu îmi pun mandatul pe masă și ne întoarcem la români. Am și eu răbdarea mea, cum e și corect. Sunt un om foarte răbdător, foarte echilibrat... am alte defecte, e normal, sunt om, dar am și eu răbdarea mea. În joc este destinul nostru”, adaugă Ciolacu.