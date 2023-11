Scandalul influencerilor păcăliți cu falsa 'brânză a Regelui Charles' continuă. Oana Roman amenință cu procese

Oana Roman este prima persoană care ar fi anunțat că-l va da în judecată pe vlogger-ul Petroff, cel care a trimis produsul fictiv pentru promovare.

Pe de altă parte, avocații susțin că oricine poate să promoveze orice, chiar și produse periculoase, fără să verifice la ce face reclamă pentru că în România nu există o lege a influencering-ului.

După ce a făcut reclamă produsului pe pagina sa de socializare, Oana Roman a revenit cu detalii și a postat un mesaj ironic pe pagina sa.

„Vai de capul meu ... m am compromis. Fraților voi nu mai aveți contact cu realitatea și nu vă dați seama ce înseamnă să faci rău în online”, a spus Oana Roman.

Mai mult, ea a dat de înțeles că îl va da în judecată pe bărbatul care i-a trimis produsul.

„Ca să lămurim această mizerie: Nu. Eu nu am căzut în plasă. Doar m-am prefăcut. Am postat, apoi am șters, dar am păstrat postările ca să existe probe la dosar pentru acest infractor. Am dat mail în care rugam să confirme cine e şi am transmis pe WhatsApp toate informațiile către cineva care lucrează cu Casa Regală pentru a investiga speța, iar acest personaj să răspundă legal pentru ceea ce face", a scris Oana Roman pe Instagram.

Cauza ar putea fi dificil de adus în instanță, spun specialiștii

Asta pentru că nu există o lege a influencering-ului în România, iar oricine poate să promoveze orice, chiar și produse periculoase, fără să aibă niciun fel de responsabilitate și fără să verifice ceea ce promovează.

Cu toate acestea, vloggerul care a orchestrat farsa s-a documentat temeinic pentru a nu putea fi tras la răspundere.

Acesta a folosit denumirea „Curtea Regală”, care, de fapt, nu există. De asemenea, a desenat o stemă fictivă:

„Cu o stemă pe care am generat-o în trei minute pe un site de blazonuri medievale (...) am trimis 16 mailuri celor mai mari influenceri si agenții de talent din România, cu speranța că măcar 8 o să muște momeala” spune glumețul în videoclipul care a ajuns viral pe internet, noteaza realitatea.net.