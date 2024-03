Scene șocante într-o școală din Maramureș: Elevi înjurați, udați cu urină, umiliți și supuși la mimări de perversiuni sexuale / VIDEO

Scene șocante petrecute într-o școală generală din județul Maramureș. Scaune care zburau într-o sală de clasă, dintr-un colț într-altul; elevi forțați să mimeze perversiuni sexuale; urină aruncată, dintr-o sticlă, peste alți elevi, umilințe, cuvinte greu de suportat chiar și pentru un adult și multe alte comportamente care nu își au locul în nicio societate civilizată, cu atât mai puțin într-o instituție de învățământ!

Evenimentele s-au petrecut în Școala Generală cu clasele I-VIII Desești, din județul Maramureș. Elevii și părinții spun că sunt toate aceste lucruri se întâmplă de luni de zile. Pe de altă parte, conducerea școlii spune că abia a aflat despre ororile petrecute în incinta instituției și afirmă că nu știa despre toate acestea, în timp ce părinții copiilor susțin contrariul.

Declarația inspectorului general al Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Maramureș, Mihai Pop, a stârnit o serie de reacții după ce a făcut publice detalii referitoare la incidentele recente petrecute într-o școală generală din regiune.

Elevi înjurați, udați cu urină, umiliți și supuși la mimări de perversiuni sexuale chiar în școală

"Am văzut și eu niște imagini de acolo. Sunt fapte reprobabile. Acolo este clar lipsă de supraveghere a elevilor, serviciul pe școală, activitate didactică. Am trimis dimineață o echipă de inspectori, vom vedea care este situația. O să am discuție cu colegii profesori, se va discuta cu directorul să vedem ce s-a întâmplat. Avem și din partea directorului o solicitare de consiliere", a precizat inspectorul general școlar, Mihai Pop, pentru Vasile Dale.

Referindu-se la momentul în care a fost sesizat despre incidente, inspectorul a adăugat: "Filmarea este de la mijlocul lunii februarie. Ieri am primit o sesizare telefonică pe care am înregistrat-o și ne pregăteam să o verificăm astăzi. Așa am aflat că sunt două spețe diferite. Din păcate se întâmplă tot ceea ce le spunem colegilor să fie atenți să nu se întâmple. Îmi pare rău, vom discuta și cu directorul. Este clar că nu va trebui să sancționăm elevii."

Inspectorul a subliniat că absența supravegherii adecvate este o problemă majoră: "Dacă acolo exista supraveghere, copiii nu ar fi făcut acele gesturi pe care le-am văzut. Este cert că au anunțat târziu și cred că nu trebuia să ne anunțe pe noi, ci să ia măsurile acolo în școală și să fie în mijlocul copiilor. Este o școală mică acolo, sunt 4 clase, până în 50 de copii. Este impardonabil să nu îi putem supraveghea. Dacă e pauză, colegii trebuiau să fie pe hol și să îi audă. Dacă era oră, este și mai grav, profesorul trebuia să fie în sala de clasă. Acolo se vede clar că elevii sunt obișnuiți să facă ceea ce se vede pe imagini și asta mă duce cu gândul la faptul că acolo este o lipsă totală de organizare."

Poliția s-a autosesizat din oficiu

După ce informațiile au ajuns în spațiul public, polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Ocna Șugatag s-au sesizat din oficiu și au întocmit dosar penal cu privire la comiterea infracțiunilor de distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice. Totul ca urmare a apariției în spațiul public a unor imagini video, referitoare la conduita unor elevi într-o instituție de învățământ, imagini publicate de Vasile Dale.

„Din primele informații obținute faptele s-ar fi comis în cursul lunii februarie, iar până în prezent nu a fost depusă nici o plângere la unitatea de poliție competentă teritorial.

Precizăm că, în respectiva unitate de învățământ au fost desfășurate activități preventive, ultima chiar în cursul acestei săptămâni. La data de 5 martie 2024, polițiștii Biroului Siguranța Școlară au desfășurat o activitate preventivă cu tematica prevenirea faptelor de violență și răspunderea contravențională și penală a minorului.

Polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sighetu Marmației“, se arată în comunicarea IPJ Maramureș.