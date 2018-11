Schimburi comerciale de 2 miliarde de dolari cu Republica Moldova, până la sfârşitul anului

Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, s-a întâlnit la Chișinău cu Pavel Filip, prim-ministrul Republicii Moldova, tema principală a discuţiilor fiind pregătirea ședinței comune a guvernelor celor două ţări din 22 noiembrie 2018, de la București.

Cei doi demnitari au convenit asupra agendei ședinței, care vizează proiecte din sectoare economice importante cum ar fi transporturile, infrastructura, comerțul şi cooperarea vamală.

Întâlnirea oficială a fost precedată de sesiunea Comisiei mixte interguvernamentale de colaborare economică, co-prezidată de ministrul Ștefan-Radu Oprea și de Chiril Gaburici, Ministrul Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova, în cadrul căreia s-au atins subiecte precum agenda europeană a Republicii Moldova, securitatea energetică, investițiile și comerțul.

România este al doilea investitor în ţara vecină, ca valoare a capitalului, iar obiectivul pe termen scurt este primul loc. După Turcia și SUA, Republica Moldova este a treia piață din afara UE pentru produsele românești,.

”Dorim să arătăm încă o dată prioritățile pe care România le are în dezvoltarea Parteneriatului Estic, susținând parcursul european al Republicii Moldova. Faptul că România este primul dintre statele cu care Republica Moldova are schimburi comerciale spune totul despre dimensiunea relațiilor reciproce. Ținta pentru valoarea schimburilor comerciale din acest an este de 2 miliarde de dolari”, a punctat Ștefan Radu Oprea, potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.