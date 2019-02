Scrierile rămase după moartea autorului american Jerome David Salinger vor fi publicate în următorii ani

Scrierile inedite rămase după moartea autorului american Jerome David Salinger vor fi publicate în următorii zece ani, a afirmat fiul prozatorului, într-un interviu oferit publicației britanice The Guardian, potrivit mediafax.

Aceasta este prima dată când fiul romancierului, Matt Salinger, a confirmat existența unui număr impresionant de scrieri inedite rămase după ce tatăl său a încetat din viață, în 2010.

Matt Salinger a declarat că, împreună cu văduva tatălui său, "avansează cât pot de repede" pentru a pregăti textele inedite pentru publicare.

La moartea lui J. D. Salinger, în urma acestuia au rămas numai cărțile pe care autorul romanului cult "De veghe în lanul de secară/ Catcher in the Rye" le publicase până în 1965. Până în prezent, ideea că autorul a continuat să scrie fără să publice până la moarte a fost susținută numai de zvonuri.

Fiul prozatorului a oferit primele certitudini în legătură cu existența acestor texte și a dat asigurări că "tot ce a scris va fi împărtășit cu publicul la un moment dat". "Conducea mașina și trăgea pe dreapta ca să scrie ceva și să râdă singur, uneori îmi citea și mie, alteori nu, și lângă fiecare scaun avea un carnețel", și-a amintit Matt Salinger despre celebrul său tată.

Matt Salinger a negat și zvonurile lansate în documentarul din 2013 despre scriitor potrivit cărora ar fi urmat să fie publicate cinci volume noi semnate de acesta, inclusiv o povestire în care ar apărea Holden Caulfield, personajul principal din "De veghe în lanul de secară", dar și una în care ar fi fost vorba despre căsnicia lui J. D. Salinger cu Sylvia, fostă colaboratoare a regimului nazist, arată The Guardian.

Matt a descris zvonurile drept "gunoi absolut" și că "oricine l-a înțeles pe tata vreun pic își dă seama că este o idee dement de nostimă să fi scris el o carte despre prima lui căsnicie. E dincolo de hotarul plauzibilului".

"Știa că va dura foarte mult timp", a dezvăluit Matt Salinger despre perspectiva tatălui său legată de pregătirea scrierilor pentru publicarea postumă. "Vorbim despre cineva care a scris 50 de ani fără să publice, este mult material. Nu este vorba despre reticență sau instinct de protecție. Când va fi gata, vom arăta", a spus fiul scriitorului.

Despre textele inedite, Matt Salinger a spus că este sigur că "îi vor dezamăgi pe cei de care nu îi păsa" tatălui său, "dar, pentru adevărații cititori, cred că va fi o primire teribil de bună, vor fi atinși în modurile în care orice cititor speră să fie atins atunci când deschide o carte. Nu vor fi neapărat schimbați de ceea ce vor citi, dar se va alege câte ceva ce poate duce la o schimbare".

Acesta a luat măsuri împotriva republicării unor texte de tinerețe ale tatălui său, povestiri despre care Salinger însuși a afirmat că ar fi nedrept să fie reeditate. "Când tatăl meu spune că tot ce are de zis este în ficțiune, să-l credeți. Am impresia că, atunci când mai multe dintre scrierile sale vor fi publicate, se va vedea că acoperă tot ce contează pentru un cititor pătrunzător. Treaba mea este să ajut ca lucrul acesta să se întâmple cât mai curând posibil și să nu stau în drum", a explicat fiul scriitorului.

Americanul J. D. Salinger a trăit între 1919 și 2010 și este considerat unul dintre cei mai influenți autori ai secolului al XX-lea, cu toate că ultimul text inedit publicat a fost "Hapworth 16, 1924", o povestire care a apărut în The New Yorker în 1965, când Salinger avea vârsta de 46 de ani. Din 1953, Salinger a trăit izolat la Cornish, în New Hampshire. A publicat "De veghe în lanul de secară", romanul care l-a făcut celebru, în 1951. Succesul cărții sale a fost urmat de o serie de evenimente neplăcute, după ce criminali ca ucigașul lui John Lennon, cel care a încercat să îl omoare pe Ronald Regan în 1981 și alte cazuri celebre au arătat că sunt foarte legați de povestea tânărului neadaptat.