Scriitorul și producătorul american Norman Milton Lear a devenit cel mai în vârstă câștigător al unui premiu Emmy, depășindu-l pe cercetătorul naturalist și realizatorul de televiziune britanic David Attenborough, potrivit nme.com, anunță MEDIAFAX.

Producătorul Norman Lear a obținut, la 97 de ani, premiul Creative Arts Emmy pentru program special de varieteu, devenind cel mai în vârstă câștigător al unui astfel de trofeu.

Norman Lear a obținut premiul pentru emisiunea "Live in Front of a Studio Audience: Norman Lear’s «All in the Family» and «The Jeffersons»", care îi are în distribuție, printre alții, pe actorii Woody Harrelson, Jamie Foxx și Marisa Tomei.

Producătorul l-a depășit, astfel, pe David Attenborough, naratorul seriei de documentare "Planeta noastră/ Our Planet", în vârstă de 93 de ani, care a câștigat sâmbătă un premiu Creative Arts Emmy.

Totodată, l-a surclasat pe actorul american Carl Reiner, cel mai în vârstă artist nominalizat la premiile Emmy, depășindu-i recordul cu doar șase luni.

"Nu mă gândesc foarte mult la viața mea. Cred că acum mă preocupă mai mult. Îmi place să mă trezesc dimineața", a declarat Lear cu privire la vârsta sa.

Norman Lear a fost nominalizat de 15 ori, pe parcursul carierei sale, la premiile Emmy, obținând patru astfel de trofee, pentru serialul de comedie"All in the Family", lansat în anii 1970.

Serialul "All in the Family", care a rulat pe micile ecrane nord-americane într-o perioadă de schimbare a societăţii şi a mentalităţilor, a abordat subiecte precum discriminarea rasială şi drepturile femeilor.

Totodată, producătorul este deținătorul unei stele pe celebrul Hollywood Walk of Fame.

Peste 80 de premii au fost acordate la gala Creative Arts Emmy 2019, spectacol împărţit în două părţi, programate sâmbătă și duminică seară, la Los Angeles.

Gala Creative Arts Emmy Awards, organizată în mod tradiţional cu o săptămână înainte de decernarea premiilor Primetime Emmy, este dedicată disciplinelor tehnice din spatele producţiilor de televiziune: regie artistică, imagine, coafură, machiaj, mixaj de sunet, montaj de imagine, coregrafie, montaj de sunet, efecte speciale vizuale, cascadorii şi altele. Alte premii sunt decernate în categorii precum animaţie, seriale non-ficţiune, reality-show şi actori cu statut de invitaţi.

Premiile Primetime Emmy sunt acordate de Academy of Television Arts & Sciences, recompensând excelenţa programelor de televiziune americane difuzate în prime time. Decernate în premieră în 1949, distincţiile au fost mult timp cunoscute sub denumirea de "premiile Emmy", până la apariţia Daytime Emmy Awards, acordate pentru prima oară în anii 1970, iar cuvântul "primetime" a fost atunci adăugat în titulatura lor oficială, pentru a elimina posibilitatea unor confuzii între cele două trofee.

Premiile Primetime Emmy se acordă, în general, în duminica ce precede debutul sezonului de toamnă la televiziunile americane. Gala este difuzată, prin rotaţie, de cele patru posturi de televiziune majore din Statele Unite ale Americii - CBS, ABC, NBC şi FOX.