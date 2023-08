Se precipită lucrurile din Niger - Instructorii grupului Wagner ar fi sosit în capitala Niamey, înainte de posibila invazie a ECOWAS (VIDEO)

În ciuda avertismentelor lui Macron, forțele Wagner au sosit în capitala Nigerului cu o zi înainte de atacul planificat de către colectivul Africa pentru a elibera țara.

Pe canalele rusești de Telegram au apărut imagini în care, probabil, se vede aterizarea avionului de transport militar Il-76 în Niger. Potrivit unei versiuni, la bord s-ar putea afla luptători Wagner PMC.

Potrivit unor surse neoficiale Wagner, desfășurarea de unități în Niger este doar o intervenție limitată, care vizează securizarea capitalei Niamey, dacă este necesar.

Footage has been Posted by Russian Sources today which is claimed to show a Ilyushin Il-76 Cargo Aircraft of the Russian Air Force which is carrying Equipment and Personnel of the Wagner PMC Group landing at Diori Hamani International Airport in the Niger Capital of Niamey,… pic.twitter.com/7K836X1DdP