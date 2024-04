Se 'sparge buboiul' după testările poligraf ale AUR. Experții sesizează 'toate instituțiile abilitate ale statului'

Săptămâna trecută, o înregistrare video cu o presupusă examinare poligraf a președintelui AUR, George Simion, urmată de un apel către toți președinții de județ ai organizației să facă același lucru, a făcut valuri. Asociația Română de Psihologie Judiciară atrage însă atenția că aceasta încalcă prevederile legii.

Ceea ce nu a fost menționat de reprezentanții AUR este faptul că testarea poligraf ar fi fost realizată de către o persoană care nu ar deține drept de practică în România și care a urmat un curs online de doar două luni în Spania. De asemenea, această persoană ar fi fost subiectul unei plângeri penale legate de această activitate, plângere care a fost ulterior clasată. Această situație a stârnit îngrijorare printre specialiștii din domeniul poligrafiei din România, care au o vastă experiență și cunoștințe în acest domeniu, potrivit informațiile prezentate de vasiledale.ro.

Într-o încercare de a clarifica situația, jurnalistul Vasile Dale a solicitat un punct de vedere oficial din partea Asociației Române de Psihologie Judiciară cu privire la această presupusă examinare poligraf. Concluzia răspunsului primit este clară: testul poligraf efectuat nu a respectat procedurile corecte și standardizate pentru o astfel de examinare. Astfel, acesta poate fi considerat mai mult un exercițiu de imagine decât o evaluare veritabilă, însă este posibil să producă un impact semnificativ asupra opiniei publice, mai ales a celor neavizați. De altfel, instituția a cerut instituțiilor abilitate ale statului, să verifice condițiile de calitate și, mai ales, de legalitate în care a fost realizată pretinsa evaluare poligraf.

Iată ce notează Asociația Română de Psihologie Judiciară într-un comunicat de presă remis:

„Asociația Română de Psihologie Judiciară este organizația națională, înființată în anul 2009, care reunește profesioniști de marcă dedicați acestei discipline. Fie că lucrează în instituţii de aplicare a legii, în interesul guvernului României sau în zona privată, specialiștii și experții în tehnica poligraf care profesează pe teritoriul țării noastre sunt membrii organizației noastre în proporție de peste 97%.

Printr-un efort colectiv, prin acuratețea rezultatelor obținute, am reușit să convingem ministerele de resort să declare acest domeniu, al detecției comportamentului simulat (poligraf) ca domeniu de expertiză, iar specialiștii noștri să figureze alături de categoriile tradiționale de experți criminaliști, în tabelul Ministerului Justiției ce conține toți experții criminaliști autorizați de pe teritoriul României. (...) Convinșii fiind de necesitatea unei forme de pregătire temeinică, în anul 2010 am înființat prima instituție de învățământ în specialitatea „Psihologie judiciară – Evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf”, context în care am acreditat Asociația Română de Psihologie Judiciară ca formator de pregătire profesională, atât la Colegiul Psihologilor din România, cât și la Autoritatea Națională de Calificări. Cursurile presupun un număr de 400 de ore, derulate de-a lungul a 4 semestre, din care 250 de ore sunt activități practice. (...)

În baza cursurilor urmate și a experienței dobândite, membrii asociației noastre care practica această profesie dețin conform legii, unul sau mai multe din următoarele documente doveditoare ale calității lor profesionale: atestat de liberă practică în specialitatea psihologică ”Psihologie Judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf” – eliberat de Colegiul Psihologilor din România; diplomă de absolvire a programului de formare profesională ”Psihologie Judiciară – evaluarea comportamentului simulat prin tehnica poligraf” – avizată de Colegiul Psihologilor din România şi Asociaţia Română de Psihologie Judiciară; certificat de calificare profesională pentru ocupația de ”Expert poligraf”, eliberat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Educației; brevet și legitimație de expert criminalist autorizat în domeniul de expertiză criminalistică ”detecția comportamentului simulat prin tehnica poligraf ”- eliberate de Ministerul Afacerilor Interne şi respectiv Ministerul Justiției; aviz de funcționare eliberat de Colegiul Psihologilor din România pentru cei care practică această profesie în calitate de psihologi în formele de exercitare ale profesiei stabilite de entitatea de reglementare anterior menționată.

'Entitatea respectivă își derulează activitatea în acest domeniu /specialitate, în mod ilegal'

Atragem atenția că fiecare din documentele menționate anterior sunt individuale şi netransmisibile, deoarece doar în baza lor o persoană poate practica această profesie. Toți solicitanții sau beneficiarii unei examinări poligraf ar trebui să verifice dacă persoana care susține că este examinator poligraf deține oricare dintre aceste documente, înainte de a dispune sau de a încheia un contract de prestări servicii.

Funcționarea oricărei entități economice care are ca obiect de activitate evaluarea comportamentului simulat este condiționată de deținerea a cel puțin unuia din aceste documente. În cazul în care o persoană fizică sau juridică desfășoară aceasta activitate fără niciunul din documentele de calificare mai sus-prezentate, suntem de părere că entitatea respectivă își derulează activitatea în acest domeniu /specialitate, în mod ilegal.

În ultima perioadă a apărut în mass-media un articol1 urmat de o serie de comentarii care fac referire la o examinare poligraf realizată, cel mai probabil, în scopuri electorale. În general, Asociația Română de Psihologie Judiciară, prin membrii ei, se delimitează și condamnă orice activitate poligraf realizată fără respectarea legii. Cu atât mai mult, suntem împotriva oricăror examinări care nu respectă normele procedurale minimale de desfășurare ale unei examinări poligraf. Chiar dacă materialele apărute recent în mass media, aparent, sunt fragmente ale unei examinări poligraf, ele, în mod cert, încalcă mai multe prevederi procedurale.

Din acest considerent, pentru justa informare a opiniei publice, recomandăm populației și oricărui potențial beneficiar ca așa-zisa activitate poligraf promovată în ultima perioadă să nu fie considerată o examinare poligraf. Înțelegem nevoia de afirmare, de promovare şi profit, dar apreciem că atunci când activitatea poligraf este prezentată incorect, ea riscă să cadă în desuetudine și să altereze munca temeinică, de zeci de ani, a unei întregi comunități profesionale.

Opinăm că respectiva filmare, cu asa-zisa examinare poligraf, aduce deservicii imense profesiei noastre şi solicităm retragerea imediată din spațiul public. Rugăm pe această cale, instituțiile abilitate ale statului, să verifice condițiile de calitate și, mai ales,de legalitate în care a fost realizată pretinsa evaluare poligraf.

CONSILIUL DIRECTOR AL ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE PSIHOLOGIE JUDICIARĂ“