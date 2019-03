Sebastian Ghiță, intervenție FULGER la România TV: 'Am rămas uimit, nu am cuvinte' - DOCUMENT

Sebastian Ghiță a intervenit, miercuri seara, la România TV și a anunțat că a obținut documente care dovedesc că în dosarul în care justiția din România a emis mandat de arestare pe numele său se bazează pe probe false. Astfel, fostul deputat PSD a anunțat că cere revocarea mandatului de arestare.

Irina Socol, Vlad Cosma și mai mulți directori importanți din firme de IT ar fi dat, conform lui Ghiță, declarații false, la presiunea procurorilor de la Ploiești. STIRIPESURSE.RO vă prezintă stenograme din dosarul lui Ghiță.

”Am solicitat revocarea mandatului de arestare. Am dovada clară că procurorii de la Ploiești au presat martori, au obținut probe prin falsuri sau martori care au dat declarații sub presiune.

L-au presat pe Vlad Cosma, și în acest dosar, sub identitate falsă, să spună, sub presiune, că eu știam că voi fi anchetat și de aceea m-am sustras urmăririi penale. Ea s-a dovedit că e falsă. Am rămas uimit, nu am cuvinte. I-au pus identitatea Catrinel Popescu. Cum cineva poate crede că o dovadă falsificată mai poate fi la baza unui mandat de arestare a unui român?

Doamna Socol are 4 identități false în dosar, iar ca ea mai sunt 6 persoane. Sunt directori de la Siveco, angajați, mulți directori. Dacă auziți cum erau puși să mintă...La noi, la niciun martor cu identitate protejată, nu e probă video cu declarația, așa cum cere legea. La dosarul meu sunt 6 oameni de la 3 firme diferite care au spus că nu e așa.”, a spus Sebastian Ghiță.