Selecționerul Suediei despre lotul României: 'Are mulţi jucători buni şi este un grup puternic. Ce am văzut a fost impresionant. Este o echipă bună'

Selecţionerul Suediei, Janne Andersson, a declarat, vineri, că România este o naţională care ca grup este puternică şi a fost impresionantă anul trecut. El este de părere însă că dacă Suedia va juca la adevăratul său potenţial, va putea câştiga fiecare meci, informează News.ro.

Citește și: Oficial! Dan Petrescu a revenit la CFR Cluj: 'Îi urăm bun venit şi multă baftă în Gruia'

Naţionalele Suediei şi României, care vor juca sâmbătă în prima etapă a grupelor de calificare la Campionatul European din 2020, au fost adversare şi la 27 martie 2018, la un amical disputat la Craiova, când tricolorii s-au impus cu scorul de 1-0 în faţa suedezilor.

“Meciul de la Craiova nu a fost prea fericit, pentru că terenul nu era suficient de bun, dar România a câştigat şi cred că a fost bine organizată, cât de bine s-a putut. Am văzut-o şi în Liga Naţiunilor. Nu iau atât de multe de la meciul de anul trecut, pentru că a fost unul special. Ce am văzut la România restul anului a fost impresionant, este o echipă bună. Dacă vom juca aşa cum putem să o facem, credem că putem câştiga fiecare meci. Echipa României este puternică împreună, munceşte mult, e bine organizată. Are mulţi jucători buni şi este un grup puternic”, a spus Andersson.

Partida Suedia – România se va disputa pe “Friends Arena” din Solna, sâmbătă, de la ora 19.00.