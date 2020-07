Selecţionerul echipei de rugby a Angliei, dispus să renunţe definitiv la 25% din salariul său

Eddie Jones, selecţionerul echipei de rugby a Angliei, a anunţat că nu va ezita să accepte reducerea temporară cu 25% a salariului său în mod permanent, în contextul dificultăţilor financiare create la Federaţia engleză de rugby (RFU) de impactul pandemiei de coronavirus, notează Reuters potrivit Agerpres.

Australianul este cel mai bine plătit antrenor din lume şi în martie a acceptat o reducere temporară de 25% a salariului său, cifrat la 750.000 lire sterline, aşa cum au făcut conducătorii RFU, în frunte cu preşedintele Bill Sweeney.RFU a dezvăluit în această săptămână că veniturile sale se vor diminua cu 100 milioane lire sterline pentru anul viitor şi plănuieşte 139 de concedieri.''Nu cred că este un gest măreţ al meu. Mi s-a cerut s-o fac şi am înţeles situaţia. Uneori trebuie să faci sacrificii. Sacrificiul pe care îl fac eu personal comparativ cu al celorlalţi din sport şi din societate este neglijabil. Este o vreme dificilă pentru sport şi trebuie să ne adaptăm la asta, ca parte a provocării cu care se confruntă toată lumea în acest moment'', a declarat Jones, care a dezvăluit că a lucrat trei luni fără salariu la o şcoală în dificultăţi financiare, înainte de a deveni una dintre cele mai prestigioase din Sydney.În noiembrie, Anglia ar fi trebuit să joace cu Noua Zeelandă, Australia, Argentina şi Tonga, dar aceste meciuri sunt incerte şi ar putea fi înlocuite de dueluri cu echipe din Europa. XV-le Trandafirului mai are de jucat şi în Turneul celor Şase Naţiuni, amânat din cauza pandemiei de coronavirus, în care o victorie cu Italia, la Roma, i-ar putea securiza titlul.