Selecționerul SUA, după înfrângerea cu Olanda: 'Naţionala Statelor Unite a progresat mult'

Selecţionerul naţionalei de fotbal a Statelor Unite, Gregg Berhalter, a declarat sâmbătă seara, după eliminarea în optimile de finală ale CM 2022 din Qatar în urma înfrângerii cu 3-1 în faţa Olandei, că echipa sa a progresat mult în ultimii ani şi are o identitate clară, scrie AFP.

"Felicitări Olandei. A fost un meci dificil, jucătorii au dat totul, au arătat că formează o echipă în adevăratul sens. În prima prima repriză am evoluat bine, dar am luat două goluri, după pauză am înscris şi noi, dar aproape imediat am primit al treilea gol. E greu să recuperezi în astfel de situaţii. Eu sunt mândru de această echipă şi de felul în care face performanţă pe teren şi în afara lui. Am venit să arătăm lumii cum jucăm fotbal şi cred că am arătat parţial. Trebuie să învăţăm din aceste meciuri. Cred că echipa a făcut progrese mari, are o identitate clară, jucători care sunt foarte dedicaţi unul faţă de celălalt. Olanda este neînvinsă de multă vreme, dar cred că am 'zguduit-o'. La acest turneu am jucat bine în defensivă, încă mai trebuie să lucrăm la calitatea atacului. Momentan nu avem un Memphis Depay. În ceea ce mă priveşte pe mine, am fost concentrat pe acest turneu, acum mă voi gândi ce voi face mai departe", a spus Berhalter, potrivit Agerpres.

Selecţionata Olandei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, după ce a învins echipa Statelor Unite cu scorul de 3-1 (2-0), sâmbătă, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, în primul meci din optimi.

Americanii, care au ratat calificarea la turneul final din 2018 (Rusia), au reuşit acum să ajungă până în optimi, cu o echipă tânără, de perspectivă.