Semnal negativ din economie - În ciuda privilegiilor fiscale, angajările în IT stagnează în premieră

Recrutarea din sectorul de IT local dă semne de stagnare la început de an şi nu pare că va reveni la valorile din anii trecuţi până la final de 2024. În plus, se observă şi o serie de schimbări în comportamentul companiilor din acest sector, care acum se uită mai mult la stabilitatea candidaţilor în locurile de muncă anterioare, susţine Elena Baron, managing partner în cadrul Freelancer IT, o firmă de recrutare în IT.