Senzaționala poveste a lui Sadio Mane, superstarul care nu a uitat de sărăcie: a luat Trofeul Socrates, dar i-a fost greu să vorbească

Sadio Mane este unul dintre cei mai retrași jucători din fotbalul mondial, fiind un personaj ce rareori iese în atenția presei. El este totuși recunoscut pentru munca sa de caritate, pentru care a primit luni seara Trofeul Socrates, terminând totodată pe locul secund în topul Balonului de Aur.

Sadio Mane a recunoscut că are dificultăți în a vorbi despre activitatea sa caritabilă, după ce i s-a înmânat Trofeul Socrates pentru eforturile sale în afara fotbalului

Vedeta lui Bayern Munchen și-a făurit o carieră senzațională în Europa, ceea ce i-a permis să facă diferența în Senegalul său natal. Atacantul, care a schimbat Liverpool pentru bavarezi în vară, nu a fost niciodată unul dintre cei care își asumă lumina reflectoarelor, activitatea sa trecând adesea nebăgată în seamă.

Averea lui Mane i-a permis să construiască un spital public și să finanțeze școli și familii în satul său natal Bambali. De asemenea, a făcut donații Comitetului Național Senegalez, care a încercat să combată pandemia Covid-19. Astfel de gesturi au fost recunoscute la premiile Ballon d'Or, dar chiar și atunci, Mane nu a fost unul care să se laude cu asta.

El a spus când a urcat pe scenă: „Așa cum ați spus, uneori sunt puțin timid când vine vorba de a vorbi despre asta, dar sunt foarte fericit să fac tot ce pot pentru poporul nostru și să fac lucrurile mai bune."

France Football, publicația care prezintă premiul, a precizat că „Premiul Socrates identifică cea mai bună inițiativă socială a unor campioni implicați".

Mane a mai atras atenția în perioada în care juca la Liverpool, când a fost văzut înainte de un meci cu un smartphone care avea ecranul crăpat. Oamenii s-au întrebat de ce starul senegalez, care câștigă milioane de euro pe parcursul anului, nu l-a înlocuit pur și simplu sau nu și-a cumpărat un telefon nou.

Jucătorul în vârstă de 30 de ani a subliniat atitudinea sa față de bogăție și modul cel mai bun de a se folosi de ea, spunând:

„De ce mi-aș dori zece Ferrari, 20 de ceasuri cu diamante sau două avioane? Ce vor face aceste obiecte pentru mine și pentru lume? Am fost flămând și a trebuit să muncesc pe câmp; am supraviețuit unor vremuri grele, am jucat fotbal desculț, nu am avut o educație și multe alte lucruri, dar astăzi, cu ceea ce câștig datorită fotbalului, îmi pot ajuta poporul.

Am construit școli, un stadion, oferim haine, încălțăminte, mâncare pentru oamenii care se află într-o sărăcie extremă. În plus, dau 70 de euro pe lună tuturor oamenilor dintr-o regiune foarte săracă din Senegal, ceea ce contribuie la economia familiei lor. Nu am nevoie să afișez mașini de lux, case de lux, călătorii și chiar avioane. Prefer ca oamenii mei să primească puțin din ceea ce mi-a dat viața"

Mane s-a bucurat, de asemenea, de un an extrem de impresionant pe teren, ajutând-o pe Liverpool să câștige Cupa Carabao și Cupa Angliei înainte de a părăsi Anfield. Reds nu au reușit să câștige Premier League și Liga Campionilor, dar deja atacantul s-a adaptat bine la viața de la Bayern, unde a marcat de nouă ori. El a terminat pe locul al doilea după Karim Benzema, care a câștigat Balonul de Aur.