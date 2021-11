Separatiștii irlandezi răspândesc teroare în Marea Britanie: incendiază autobuzele simbol ale Angliei/VIDEO

Patru bărbaţi au deturnat şi au incendiat duminică seara un autobuz într-o comunitate unionistă pro-britanică din Irlanda de Nord, informează Reuters.

Poliţia a comunicat că a primit informaţii despre un incident de deturnare în zona Church Road din Newtownabbey, o suburbie a oraşului Belfast, în jurul orei locale 19:45.

"S-a raportat că patru bărbaţi s-au urcat în autobuz şi au ordonat pasagerilor să coboare, după care autobuzului i s-a dat foc. Church Road este în prezent închisă, au loc diversiuni, iar poliţia a cerut publicului să evite zona", a anunţat serviciul de poliţie din Irlanda de Nord într-un comunicat.



Operatorul de autobuze Translink a informat că şoferul şi cei câţiva pasageri aflaţi la bord au părăsit autobuzul în siguranţă.



"Şoferul nostru este puternic afectat şi este în prezent sprijinit de colegi", a spus compania într-un comunicat.



"Suntem foarte dezamăgiţi de acest atac intimidant asupra membrului personalului nostru şi a serviciilor de transport public din zonă. Condamnăm fără rezerve acest comportament şi vom colabora îndeaproape cu poliţia la investigarea acestui incident", se mai arată în comunicat.



Săptămâna trecută, doi bărbaţi mascaţi şi înarmaţi au deturnat şi au incendiat un alt autobuz într-un atac despre care presa locală a spus că are legătură cu tensiunile legate de barierele comerciale post-Brexit.

#BREAKING Police in Northern Ireland says it was reported that four men entered a bus and ordered passengers off before it was set alight in Newtownabbey.



The situation in the British province is very tense amid the crisis between London and the EU over Brexit protocol pic.twitter.com/mVC5BiGc7q