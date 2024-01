Serialul coreean Jumătatea mea, producţie 2023, în premieră la TVR 1

Serialul „Jumătatea mea/ My Dearest", producţie Coreea de Sud a anului 2023, va fi difuzat din 8 ianuarie, de la ora 16.45, pe TVR1. Drama romantică, care spune povestea tinerei Yoo Gil-chae, născută într-o familie bogată, şi a lui Lee Yang-hyun, un nobil misterios, se întinde pe 21 de episoade, regizate de Kim Seong-yong, Lee Han-jun şi îi are în distribuţie pe actorii Namkoong Min, Ahn Eun-jin, Lee Hak-joo, Lee Da-in, Kim Yun-woo, potrivit news.ro.

Născută într-o familie înstărită din oraşul coreean Nogeun-ri, Yoo Gil-chae are toată lumea la picioare şi un şir lung de pretendenţi la mâna ei. Dar alesul întârzie să apară, fiindcă tânăra pare să fie îndrăgostită chiar de logodnicul prietenei ei celei mai bune. Şi cum căile inimii sunt încurcate, în vise îi apare mereu o figură enigmatică aşteptând-o la malul mării. Ar putea fi vorba despre Lee Yang-hyun, un tânăr nobil misterios, care-şi face apariţia în oraş şi căruia nimeni nu-i cunoaşte trecutul. Viaţa liniştită şi confortabilă a lui Gil-chae şi a familiei ei se schimbă dramatic, când imperiul chinez invadează regatul Joseon şi realitatea crudă pune capăt visurilor de iubire. Despărţiţi în haosul războiului, Gil-chae şi Yang-hyun trebuie să lupte pentru a supravieţui şi a-şi regăsi fericirea.

Acţiunea serialului e plasată în secolul al XVII-lea, în timpul invaziei Qing în statul Joseon. Invazia Qing a avut loc în iarna anului 1636 şi s-a încheiat cu victoria sa, punând astfel bazele unei relaţii tributare a celor din Joseon faţă de dinastia Quing.

Avându-i în rolurile principale pe actorii Namkoong Min şi Ahn Eun-jin, serialul „Jumătatea mea / My Dearest" nu se bazează pe elementul fantastic, comun în majoritatea celorlalte drame istorice difuzate recent – ​​personaje care se reîncarnează, creaturi mitice cu nouă cozi sau oameni cu superputeri. Dar drama romantică are un element care va atrage cu siguranţă spectatorii, potrivit declaraţiilor actorilor din distribuţie şi producătorului principal. Este vorba despre trăirile a doi îndrăgostiţi în timpul unui război*.

„Invazia Qing în Joseon a fost cel mai zguduitor eveniment al dinastiei Joseon [1392-1910], iar drama noastră este plasată în acea perioadă", a declarat producătorul Kim Sung-yong în timpul conferinţei de presă de lansare a serialului „Jumătatea mea/ My Dearest" la MBC Hall, în Seul. „Spunem povestea unor personaje care caută sens, iubire şi speranţă în acele vremuri. Am vrut să descriu cu adevărat vremurile şi contextul istoric".

Namkoong, care îl interpretează pe Lee Jang-hyun, alături de Yoo Gil-chae (portretizată de Ahn Eun-jin), se întoarce pe micul ecran într-un rol romantic după cinci ani şi într-o poveste de epocă, după alţi zece ani. Anterior, Namkoong a deţinut rolul principal în drame de succes precum „Taxi Driver 2" (2023), „One Dollar Lawyer" (2022) şi „Hot Stove League" (2019-2020), toate acestea fără o intrigă romantică.

„M-am alăturat serialului Jumătatea mea nu neapărat datorită capitolului romance din această producţie, ci pentru că povestea generală a fost foarte bine structurată", a declarat Namkoong la conferinţa de presă de lansare a serialului coreean. „Dar dimensiunea romantică din Jumătatea mea nu seamănă cu nimic din ce au văzut telespectatorii până acum. Este o poveste sfâşietoare, intensă", a subliniat el. Namkoong a câştigat Marele Premiu la SBS Drama Awards 2020 pentru interpretarea sa din „Hot Stove League" şi un alt Mare Premiu la MBC Drama Awards, în 2021, pentru „The Veil" (2021).

Pentru Ahn, care a jucat anterior în drame precum „The Good Bad Mother" (2023) şi „The One and Only" (2021-2022), în „Jumătatea mea / My Dearest", este primul ei rol principal într-o poveste de epocă. La început mărturiseşte că i-a fost dificil să se transpună în rolul lui Gil-chae, dar în cele din urmă a intrat în rol şi i-a plăcut. „Am avut nevoie de multe repetiţii şi de multă muncă pentru a interpreta acest personaj", a recunoscut Ahn. „Dar colegii şi producătorul m-au ajutat foarte mult, iar curând am simţit total personajul. Apoi m-am bucurat să filmez în diferite locaţii minunate din Coreea".