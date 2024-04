Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova a declarat că serviciile de informații americane încă îi folosesc pe jurnalişti în calitate de agenți.

Serviciile de informații americane continuă să-i folosească pe jurnaliști în calitate de agenți, încălcând astfel legile americane. Maria Zaharova a postat aceste declaraţii pe canalul său de Telegram. Diplomatul a menționat că a trecut un an de la arestarea angajatului ziarului "The Wall Street Journal", Evan Gershkovich. Corespondentul a fost arestat pe 30 martie 2023, la Ekaterinburg, sub suspiciunea de spionaj. Mai mult, la un an de la arestarea sa, o fotografie realizată în alb-negru a jurnalistului a fost postată pe prima pagină a publicaţiei "The Wall Street Journal". Fotografia sa era însoțită de mesajul 'aici putea fi reportajul său'.



'Apropo, nu exclud faptul că publicația americană și-a exprimat astfel nedumerirea sa față de serviciile de informații americane, care, contrar legilor americane, continuă să-i folosească pe jurnalişti în calitate de agenți', a subliniat Zaharova. Ea a adăugat că, dacă era liber, corespondentul american avea ocazia să scrie ''despre atacurile teroriste comise asupra orașelor rusești'' de către Forțele Armate Ucrainene. Totodată, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a remarcat că jurnaliştii devin deseori ţinta atacurilor. Acest fapt se aplică și în cazul angajaților publicațiilor din Statele Unite.