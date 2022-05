Sexy și rău: Jason Momoa a comis-o chiar într-un loc sfânt. Le-a transmis fanilor și un mesaj

Jason Momoa se află în Italia la filmările pentru „Fast X” și s-a fotografitat în Capela Sixtină, deși acest lucru este interzis. Ulterior, și-a cerut scuze pentru gestul său, potrivit Fox News. Jason Momoa și-a cerut scuze după ce a făcut fotografii și înregistrări video în timpul unei călătorii recente la Capela Sixtină. La începutul acestei săptămâni, starul din „Aquaman” a postat pe Instagram fotografiile pe care le-a făcut admirând operele de artă din interiorul Palatului Apostolic, unde fotografiile sunt interzise, din cauza faptului că blițul poate fi dăunător pentru operele de artă, scrie Mediafax.

„Te iubesc, Italia! Ce început frumos pentru ziua noastră liberă bucurându-ne de Roma”, a scris Momoa. Fanii au fost indignați și unii chiar au crezut că actorul, în vârstă de 42 de ani, a primit un tratament special. „Noi, oamenii obișnuiți, nu avem voie să filmăm în interiorul Capelei Sixtine”, a comentat un utilizator. Un alt fan a spus: „Noi nu putem face poze, dar celebritățile pot, n-am nimic împotriva lui Jason (îl ador), dar nu este corect”.

După ce Momoa a primit reacții negative, el a distribuit un videoclip în care își cere scuze. „Am vrut să spun, de asemenea, că dacă ați simțit vreodată că nu v-am respectat cultura, nu a fost intenția mea”, a spus Momoa.

„Am venit aici când aveam 19 sau 20 de ani pentru a vizita Capela Sixtină. Întotdeauna mi-am dorit să o fac, iar acum că pot, am făcut o donație minunată pentru a-mi aduce prietenii și echipajul, deoarece aveam doar câteva zile libere pentru a experimenta aceste locuri”. El a continuat: „Și apoi am descoperit că oamenii voiau să facă poze cu mine, ceea ce este foarte ciudat, în timpul unei excursii la Vatican cu toate aceste minunății și ei vor să facă poze cu mine, ceea ce nu înțeleg, dar, indiferent de asta, am făcut-o. Am făcut poze cu ei. Am fost foarte respectuos și am cerut permisiunea de la ceea ce am crezut că ar fi în regulă. Nu aș vrea niciodată să fac ceva care să nu respecte cultura cuiva. Dacă am făcut-o, îmi cer scuze. Nu a fost intenția mea. Am plătit pentru a avea acel moment privat și am făcut o donație frumoasă bisericii. (Italia - n.r.) te iubesc, îmi pare rău dacă te-am jignit". Pe lângă faptul că a vizitat situri istorice în timp ce se afla în Italia, Momoa a filmat pentru viitorul său film „Fast X”, o continuare a filmului „F9" și este cel de-al 10-lea episod principal din franciza „Fast & Furious".