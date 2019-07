Sfidare fără margini din parea șefilor Deutsche Bank: își comandau costume scumpe în timp ce concediau 18.000 de angajați

Doi directori ai Deutsche Bank din Londra au chemat la birou croitori de lux, luni, chiar în ziua în care cea mai mare bancă germană a anunţat desfiinţarea a 18.000 de locuri de muncă la nivel mondial, informaţie care a atras critici din partea directorului general Christian Sewing, relatează publicaţia The Guardian, informează News.ro.

”Nu pot să înţeleg cum cineva poate chema croitorii pentru a proba costume lunea. În aceeaşi zi, a trebuit să spunem multora dintre colegii noştrii din domeniul tranzacţiilor cu acţiuni că trebuie să plece”, a declarat Sewing publicaţiei de afaceri Handelsblatt. ”Mă aştept ca cei doi colegi să nu uite telefonul meu”, a mai spus Sewin, adăugând că purtarea directorilor din Londra ”nu corespunde în niciun fel cu valorile noastre”.

După ce doi bărbaţi care duceau costume de haine împachetate au fost văzuţi ieşind din sediul Deutche Bank, la începutul acestei săptămâni, s-a aflat că aceştia erau de la croitoria de lux Fielding & Nicholson. Ian Fielding-Calcutt, fondatorul croitoriei, şi Alex Riley au fost la birourile Deutsche Bank la directori de rang înalt, chiar în ziua în care banca a anunţat planurile de a desfiinţa o cincime din forţa de muncă la nivel mondial. Deutsche Bank are 7.000 de angajaţi la Londra, iar unii analişti anticipează că până la 3.000 de posturi ar putea fi desfiinţate la operaţiunile din City.

”Momentul ales a fost nepotrivit. Cred că mulţi dintre cei concediaţi sunt traderi care nu poartă costume, aşa că noi am continuat activitatea ca de obicei cu clienţii noştri, care, în mod evident, nu sunt afectaţi de concedieri”, a declarat Fielding-Calcutt pentru Financial News.

Costumele Fielding & Nicholson sunt realizate într-o perioadă de până la opt săptămâni, iar preţurile pornesc de la 1.200 de lire sterline.

Financial News a mai relatat vineri că Deutsche Bank reduce pachetele de compensaţii pentru sute dintre angajaţii din City, în încercarea de a ţine sub control costurile în timpul restructurării activităţilor de investiţii.

Potrivit informaţiilor disponibile, banca oferă angajaţilor compensaţiile minime permise de lege, respectiv salariul pe o săptămână pentru fiecare an lucrat până la vârsta de 41 de ani, iar angajaţii mai în vârstă primesc salariul pentru o săptămână şi jumătate pentru fiecare an lucrat. Cu toate acestea, se spune că Deutsche ar fi plătit anterior salariul pe o lună pentru fiecare an lucrat.

Angajaţii concediaţi într-o primă etapă ar primi o sumă care acoperă salariul pentru o perioadă de preaviz de trei luni în care ar fi lucrat în caz contrar. Asta pe lângă o plată unică de sub 10% din salariu.

Deutsche Bank a precizat pentru The Guardian că plăteşte peste nivelul minim prevăzut de lege, dar a refuzat să ofere alte informaţii.

Pe lângă concedierea a 18.000 de angajaţi până în 2022, Deutsche Bank se retrage din cea mai mare parte a operaţiunilor de tranzacţii, restructurând afacerile de investment banking extinse în ritm rapid înainte de criza financiară din 2008.

Autorităţile americane au dat în această săpămână o nouă lovitură reputaţiei Deutsche Bank, anunţând că investighează dacă banca a încălcat legislaţia anti-corupţie şi de combatere a spălării banilor în timp ce a colaborat cu fondul de stat pentru dezvoltare 1MDB din Malaezia.

Nu este clar dacă angajaţii care vor rămâne la Deutsche Bank vor mai primi bonusuri în acest an.

”Suntem conştienţi că este un subiect sensibil, dar Deutsche Bank va rămâne o bancă internaţională şi, dacă va exista performanţă, vom plăti într-un mod competitiv”, a declarat luni Sewing.