SHOW total la audieri: Răspunsul dat de Ludovic Orban când fost întrebat dacă e ȘOMER

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a declarat, marți, după ce senatorul Daniel Zamfir l-a întrebat dacă este șomer, că vine din mediul privat și că lucrează la a treia companie privată ”care nu are nicio legătură și niciun contract cu statul”.

”Spre deosebire de dl. Zamfir, eu nu trăiesc din bani publici, așa cum trăiește domnia sa din indemnizația pe care o primește de la Senat. Eu nu am putut să candidez pentru Parlamentul României, pentru că am respectat niște criterii de integritate și până instanța a decis nevinovăția mea prin decizie definitivă nu am candidat la Parlament. Sunt angajat în mediul privat de când nu am candidat. Lucrez la a treia companie privată, care nu are nicio legătură și niciun contract cu statul”, a declarat Ludovic Orban în timpul audierii ministrului propus la MInisterul Finanțelor, Florin Cîțu, conform Mediafax.

Senatorul Daniel Zamfir l-a întrebat anterior dacă este șomer, așa cum afirmase în trecut liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, spunând că este de interes public să se știe dacă premierul desemnat vine din mediul de bussiness.

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, în luna iunie, că în cartea de muncă a lui Ludovic Orban probabil că scrie activist politic sau agitator politic, precizând că în fruntea PNL se află un șomer.

”Cred că în cartea lui (Ludovic Orban - n.r.) de muncă scrie ori activist politic, ori agitator politic. Nu știu care îi place mai mult. În loc ca un partid să aibă în fruntea lui un om care să aibă profesii liberale să aibă un șomer”, spunea Tăriceanu.