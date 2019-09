Simona Halep a dezvăluit ce trofeu vrea să cucerească în anii următori: 'Darren s-a întors și sunt convinsă că vrea să câștige acasă'

Simona Halep (6 WTA) a acordat un interviu, în timpul turneului de la Wuhan, în care a spus că principalul său obiectiv pentru anii următori este să cucerească trofeul de la Australian Open.

Simona Halep a discutat despre principalul ei obiectiv din perioada următoare. Sportiva își dorește să câștige Australian Open, conform Mediafax:”Voi încerca să lucrez mai mult pe terenurile cu suprafață dură. Pe iarbă, mi-am schimbat puțin jocul și asta m-a ajutat. Acum trebuie să îmi ajustez jocul pe suprafețele dure. Am avut rezultate bune în trecut. Am jucat finala la Melbourne. Principalul meu scop pentru anii următori este să câștig Australian Open, pentru că Darren s-a întors și sunt convinsă că vrea să câștige acasă”.

Simona Halep a mai vorbit despre faptul că a reluat colaborarea cu Darren Cahill, cel care a ajutat-o pe sportiva română să cucerească trofeul de la Roland Garros: ”Darren mi-a spus că este gata să mi se alăture din nou pentru anul viitor. El a lăsat la alegerea mea cum voi anunța. Am simțit că trebuie să fac un videoclip, un videoclip personal, lucru pe care nu îl fac foarte des. Dar, de această dată, am crezut că este cea mai bună modalitate de a anunța. Darren nu a fost foarte departe de cariera mea în acest an. El a fost întotdeauna alături de mine, ajutându-mă foarte mult, în timpul turneului de la Wimbledon, în special. El este cu siguranță parte din succesul meu. Nu am avut un răspuns cert până după US Open, atunci când mi-a spus ”100% pot reveni”. Nu mă gândeam că va fi cu siguranță în echipa mea anul viitor, așa că am așteptat până mi-a spus 100%. De atunci sunt foarte fericită și încrezătoare că anul viitor voi putea realiza niște lucruri frumoase din nou”.

Despre posibilitatea de a câștiga toate cele patru turnee de Mare Șlem, Simona Halep a declarat: ”Am această posibilitate în mintea mea, trebuie să recunosc. Știu că este dificil, însă, după Wimbledon, cred că orice lucru este posibil în această lume”.

”În viață nu avem parte de două zile identice. Este dificil să mă gândesc să repet ceva. Vreau doar să fac tot ce pot astăzi, mâine sau ieri. Încerc să muncesc cât mai mult și să mă gândesc cum îmi pot îmbunătăți jocul. Nu încerc și nu mă gândesc să repet ce am făcut la Wimbledon. Desigur, este probabil cel mai înalt nivel la care am jucat, dar încerc doar să fiu sănătoasă, să fiu pozitivă și să fiu încrezătoare. Dacă ești încrezătoare, ai o șansă mai bună de a-ți atinge potențialul maxim”, a mai spus Halep.

Simona Halep va evolua direct în turul doi al turneului de la Wuhan, unde o va întâlni pe Barbora Strycova (34 WTA)