Simona Halep are șansa revanșei în finala de la Toronto. Cu cine se bate pentru trofeu

Jucătoarea română de tenis Simona Halep o va întâlni pe Beatriz Haddad Maia în finala turneului WTA 1.000 de la Toronto, dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari, după ce brazilianca a învins-o pe Karolina Pliskova (Cehia), cu 6-4, 7-6 (4), în a doua semifinală de sâmbătă, anunță AGERPRES.

Pliskova a reuşit 9 aşi în acest meci, dar a făcut şi 6 duble greşeli, faţă de cinci ale braziliencei. Haddad Maia a fost mai bună cu al doilea serviciu şi a avut un procentaj superior la mingile de break salvate.Halep (30 ani, 15 WTA), cap de serie numărul 15, a întrecut-o în prima semifinală pe americanca Jessica Pegula (28 ani, 7 WTA) cu 2-6, 6-3 6-4, după mai bine de două ore de joc.Simona Halep are 2-1 în meciurile directe cu Haddad Maia (26 ani, 24 WTA), de care a fost învinsă în iunie, în semifinale la Birmingham, cu 6-3, 2-6, 6-4. Ambele victorii ale româncei au fost în două seturi, în 2017, la Wimbledon, în turul secund, cu 7-5, 6-3, şi anul acesta, în turul secund la Australian Open, cu 6-2, 6-0.Pentru Halep va fi a patra sa finală la Openul Canadei, a doua finală din 2022 şi cea mai importantă jucată din 2020, de la Roma. Pe 9 august 2021, Halep ieşea din top 10 după 373 de săptămâni consecutive de prezenţă între primele zece jucătoare ale lumii, iar dacă va câştiga titlul la Toronto va urca până la locul 6.Halep a ajuns la 18 finale de categoria WTA 1.000, dintre care a câştigat până acum nouă. Ea are 23 de titluri în carieră.Românca a ajuns la 37 de victorii în acest sezon, fiind la egalitate, pe locul al doilea, cu tunisianca Ons Jabeur.Halep a câştigat de două ori Openul Canadei, care se dispută alternativ la Montreal şi Toronto, de fiecare dată impunându-se când competiţia a avut loc la Montreal (2016, 2018). De asemenea, are şi o finală pierdută în Canada, în 2015, chiar la Toronto.

