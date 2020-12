Sivasspor, după ce a aşteptat până dimineaţa la aeroport în Israel să revină în Turcia: Au vrut să ne chinuie

Formaţia Sivasspor, care a jucat joi seară la Tel Aviv, în ultima etapă a grupelor Ligii Europa, a revenit în Turcia vineri dimineaţa, după peste două ore de aşteptat pe aeroportul din Israel faţă de programul normal al avionului, informează site-ul oficial al clubului turc, potrivit news.ro.

La revenirea în Turcia, potrivit Hurriyet după ce au existat şi discuţii între ambasada Turciei în Israel şi Ministerul Israelian de Externe, preşedintele clubului, Mecnun Otyakmaz, a declarat că oficialii de la aeroport au invocat probleme tehnice.

“Ne-au spus că la ora 01.30 se închide aeroportul, iar noi ne-am făcut planurile ţinând cont de acest lucru. La pauză am trimis la aeroport o mare parte din bagaje şi oameni care să pregătească tichetele de îmbarcare. Am fost trimişi la terminalul 1. Probabil scopul lor a fost să ne ţină mai mult într-un loc în care nu erau oameni. Iar acolo ne-au spus că s-a defectat sistemul automat electronic de trecere. Nu am reuşit să trecem de nicio uşă. Apoi, un angajat a început să facă operaţiunile de trecere manual. Dura mult şi operaţiunea pentru o singură persoană. Am cerut să ne ajute cumva. Nimic nu s-a schimbat, astfel că am avut un mic protest. Cu puţin înainte de ora de decolare procedurile au început să se facă mai rapid. Am crezut că vom fi duşi la avion. Ne-au urcat în două autobuze şi ne-au plimbat o vreme prin aeroport. Apoi ne-au spus că nu o să putem pleca pentru că aeroportul s-a închis. Ne-au ţinut până la ora 05.30”, a explicat Otyakmaz.

El a precizat că după tot ce s-a întâmplat oficialii israelieni şi-au cerut scuze, însă “în batjocură”. “Avionul nostru a decolat la ora 05.30. Suntem doar 43 de persoane. Au făcut asta intenţionat. Acum se comportă ca şi cum ar cere iertare, dar spun asta în batjocură. Cu siguranţă au vrut să ne chinuie. Iar clubul Maccabi ar fi putut să ne urmărească situaţia. Noi ştiam că între orele 01.30 şi 05.30 nu sunt zboruri şi aveam totul organizat ţinând cont de acest lucru. Au vrut să ne chinuie. Dar nu au reuşit”, a spus preşedintele clubului turc.

Joi seară, echipa Sivasspor a fost învinsă cu 1-0 de Maccabi Tel Aviv şi a încheiat pe locul trei grupa I a Ligii Europa.