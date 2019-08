Sondaj IMAS: Cum stau prezidențiabilii și partidele - FOTO

Un sondaj realizat de IMAS la comanda Europa FM arată că, dacă week-end-ul viitor ar avea alegeri, favorit la prezidențiale rămâne Klaus Iohannis, cu aproape 45 de procente. Următorul clasat este Dan Barna, urmat de Victor Ponta, Călin Popescu Tăriceanu și Viorica Dăncilă.

Sondajul a fost realizat în perioada 5 -28 august – pe un eșantion de 1010 persoane cu vârste de peste 18 ani. Eroare de eșantionare +/- 3,1%. Trebuie precizată și baza celor care au oferit o opțiune validă de vot: 880. Europa FM nu specifică dacă sondajul a fost unul telefonic sau față în față.

A doua parte a sondajului se referă la alegerile parlamentare. Dacă acestea ar avea loc acum, PNL ar fi urmat de USR, PSD, Pro România și ALDE. PLUS are puțin peste limita de intrare în Parlament, iar UDMR și PMP sunt sub prag.

4% dintre respondenți spun că vor vota cu alte formațiuni.

Sondajul IMAS pentru alegerile parlamentare a fost realizat la comanda Europa FM în perioada 5 -28 august, pe un eșantion de 1010 persoane cu vârste de peste 18 ani. Baza celor care au oferit o opțiune validă de vot: 797. Eroarea de eșantionare este de +/- 3,1%.

