Sorana Cîrstea: 'Mi-aş dori o finală românească la Ţiriac Foundation Trophy, ar fi frumos'

Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea (37 WTA) a declarat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă, că şi-ar dori "o finală românească" la turneul Ţiriac Foundation Trophy, precizând că şanse există din moment ce ea şi Irina Begu sunt primele două favorite ale competiţiei găzduite de Centrul Naţional de Tenis din Capitală.

"Sunt bucuroasă să joc din nou în România, la Bucureşti. Se ştie că de câţiva ani nu am mai avut niciun turneu la Bucureşti şi asta a durut un pic. Dar e bine că începem cu acest turneu de 125.000 pe care sper eu în viitor să îl ducem la 250.000 pentru că se poate. Eu nu joc de obicei turnee de 125.000. Dar pentru mine nu este un turneu de 125.000, este un turneu WTA acasă. Normal că ar însemna mult să câştig trofeul aici, îmi doresc din suflet. Dar vom vedea ce vor fi. Şanse sunt să fie o finală românească, normal, pentru că eu şi Irina suntem favoritele 1 şi 2. Cred că ar fi frumos. Mi-aş dori să fie o finală românească, mai ales că e prima ediţie a turneului", a spus ea, potrivit Agerpres.

"Mie îmi place mereu să joc în ţară, în faţa familiei, a prietenilor şi apropiaţilor pentru că nu am des această şansă. Aşa că e extrem de important pentru mine să joc aici. Ştiu că se fac eforturi mari pentru organizarea de turnee aici. Domnul Ţiriac poate să aducă turnee în România, dar nu avem unde să le organizăm. Şi aici a fost nevoie să se refacă toată baza pentru a putea găzdui turneul acesta. Lumea poate nu îşi dă seama de eforturile care se fac, dar sper eu să aprecieze", a adăugat jucătoarea.

Sorana Cîrstea este de părere că astfel de turnee reprezintă o rampă de lansare pentru tinerele jucătoare din România.

"Ştiu câte eforturi necesită organizarea unui asemenea turneu, mai ales la noi în ţară unde nu avem o arenă, nu avem susţinere. Dar mă bucur că am această oportunitate şi cred că acest turneu va fi o rampă de lansare pentru viitoarele generaţii. Eu am încercat mereu să motivez şi să ajut generaţiile din spate. Aşa că sper să fie o săptămână frumoasă, îmi doresc să am un rezultat bun şi să vedem un tenis de calitate", a explicat ea.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (37 WTA), principala favorită, va juca împotriva Simonei Waltert (122 WTA) din Elveţia, în timp ce Irina Begu (42 WTA) o va întâlni pe Laura Pigossi (100 WTA) din Brazilia în turul I al turneului Ţiriac Foundation Trophy (10-18 septembrie), potrivit tragerii la soţi efectuate sâmbătă.

Ţiriac Foundation Trophy prezentat de Kaufland este un turneu WTA 125 organizat la Centrul Naţional de Tenis în perioada 10-18 septembrie, de către Federaţia Română de Tenis şi susţinut de Fundaţia Ţiriac.

Turneul WTA 125 de la Bucureşti, organizat şi cu sprijinul Ministerului Sportului, are un tablou principal de simplu cu 32 de jucătoare şi un tablou de dublu cu 8 echipe.

Organizatorii oferă premii totale în valoare de 115.000 dolari şi 160 de puncte în clasamentul WTA pentru câştigătoare, costurile de organizare ridicându-se la peste 165.000 de dolari.