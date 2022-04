Sorin Grindeanu: 'Redeschidem punctul de frontieră permanent de la Giurgiu-Ruse pentru trecerea Dunării cu feribotul'

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat vineri că punctul de frontieră permanent de la Giurgiu-Ruse va fi deschis pentru pasageri şi pentru vehiculele cu masă maximă de 40 de tone.

"Prin Acordul semnat astăzi, între Guvernul României şi cel al Republicii #Bulgaria, acest punct de trecere va fi deschis permanent pentru pasageri şi pentru vehiculele cu masă maximă de 40 de tone", a scris Grindeanu, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, acordul pentru trecerea cu feribotul a frontierei româno-bulgare va intra în vigoare în toamna acestui an, potrivit Agerpres.ro.

"Mai mult, la întâlnirea de astăzi cu delegaţia bulgară am remintit importanţa derulării cât mai rapide a proiectului Fast Danube. Este în interesul economic al ambelor ţări ca Dunărea să fie navigabilă pe toată perioada anului. Aceasta va permite transportul unor volume mult mai mari de mărfuri pe #Dunăre (ceea ce în contextul conflictului din #Ucraina are o importanţă deosebită pentru economia altor state membre ale Uniunii Europene). Am oferit, din nou, sprijinul experţilor români pentru a ajuta partea bulgară să finalizeze Studiul de Fezabilitate necesar punerii în practică a proiectului Fast Danube!", a precizat ministrul Transporturilor.