Sorina Matei, dezvăluire halucinantă: Un site a publicat ciorna MCV despre care Birchall spunea că este clasificată

Jurnalista Sorina Matei dezvăluie că site-ul g4media.ro a primit draftul raportului MC pe 2019, document despre care ministrul Ana Birchall susţinea că este clasificat. În loc să publice raportul public oferit de Comisia Europeană, site-ul a publicat ciorna nepublică.

"Ăștia de la Tapalagă sunt foarte inteligenți nene. Au urcat pe site varianta MCV confidențială, nepublică, scursă de Birchall, aceeași variantă pe care Birchall cu Mănescu au clasificat-o ilegal, pentru care cereau ORNISS nenicule, ca să nu poată facă sistemul judiciar adnotări pe ea. Ia spuneti voi cât de inteligenți sunt ăștia, Bichall cu G4. Deci e clasificată ilegal şi cere ORNISS să fie citit documentul doar dacă trebuie să dea punct de vedere CSM pe raportul MCV, altfel raportul MCV nepublic e public dat de Birchall la G4.

Ştiţi expresia proşti cu aplauze?!

*P.S A se vedea ce scrie pe el:

"Brussels, XXX/Pre-final embargo/SWD(2019) 393

SENSITIVE*: Embargo jusqu'à l'adoption

Distribution only on a ‘Need to know' basis - Do not read or carry openly in public places. Must be stored securely and encrypted in storage and transmission. Destroy copies by shredding or secure deletion. Full handling instructions https://europa.eu/!db43PX"

Aşadar, raportul pentru care şi-a rupt hainele de pe ea tot weekendul Birchall nu era niciun moment nici clasificat, ci doar nepublic, aşa cum am şi scris şi arătat prin postarea altor rapoarte. Minciuna lui Birchall şi Mănescu a avut ca de obicei picioare scurte, adevărul este cel care are mereu rezistenţă.

Link aici de toată frumuseţea https://cdn.g4media.ro/…/u…/2019/10/raportul-MCV-Romania.pdf", scrie Sorina Matei pe Facebook.

Anterior, STIRIPESURSE.RO arăta că informaţii din raportul presupus clasificat au apărut pe site-ul Hotnews.ro, ceea ce ar putea atrage probleme penale.

Potrivit art.304 din Codul Penal, "(1) Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, de către cel care le cunoaşte datorită atribuţiilor de serviciu, dacă prin aceasta sunt afectate interesele sau activitatea unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

(2) Divulgarea, fără drept, a unor informaţii secrete de serviciu sau care nu sunt destinate publicităţii, de către cel care ia cunoştinţă de acestea, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă."