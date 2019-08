Sorina Pintea, primele detalii cu privire la ancheta de la Săpoca - Ce nereguli a descoperit ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a dat primele detalii cu privire la crimele de la Săpoca, acuzând unele deficiențe în respectarea fișei postului. Pacienții nu ar fi trebuit să aibă la îndemână obiecte contondente iar criminalul a fost plasat în același pat cu un alt pacient deși în salon mai erau paturi libere.

„Nu se lasă obiecte contondente la îndemâna pacienților iar suportul acela era un obiect greu. Potrivit legii acel stativ nu trebuia să fie în salon”.

Sorina Pintea a mai spus că au fost doi pacienti în același pat iar lipsa personalului este o legendă.

„Nu se pune problema lipsei de personal. În acel moment, în pavilion erau 7 asistente medicale și trei infirmiere. Din datele care mi s-au pus la dispoziție, am constatat că pwersonalul este normat în acest spital la nivel minim, deci legal. Cele 45 de posturi aprobate în 2018 - nu la solicitarea sindicatelor, ci la solicitarea spitalelor, pentru că eu am făcut aprbările - urmau să fie scoase la concurs. Aici am avut o replică. De ce nu ați scos la concurs? . Pentru că nu am avut buget. Greșit. În momentul în care bugetul de stat e aprobat, spitalul are buget și poate face angajari. (...) Dar și fără aceste 45 de posturi, personalul era la minim”

Potrivit ministrului Sănătății de vină pentru faptul că acel stativ era in salon este asistenta.