Sorina Pintea anunță că s-a luat decizia de a i se deface contractul de muncă asistentei care a bruscat un copil

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat marţi, într-o emisiune TV, că s-a luat decizia de a i se desface contractul de muncă asistentei din Dâmboviţa filmată că a bruscat un copil, scrie Agerpres.

"E un copil abandonat, un copil cu grave probleme de sănătate, asistenta - însărcinată. Am luat legătura cu cei de acolo, cu managerul spitalului şi mi-a spus că comisia de disciplină a luat decizia de a desface disciplinar contractul de muncă al acestei asistente şi că vor anunţa şi Ordinul Asistenţilor. Eu cred că cine nu are vocaţie nu are ce căuta în sistemul sanitar. Trebuie să iubeşti oamenii, să ai simpatie. Această persoană nu are empatie, nu iubeşte oamenii. Îmi este greu să mă exprim. E un comportament pe care categoric îl dezaprob şi nu aş mai vrea să îl văd în spitalele din România", a declarat Sorina Pintea, la Antena 3.Ea a susţinut că asistenta respectivă nu are nicio scuză."Nu mi-a venit să cred. În prima fază am crezut că e trucaj, nu puteam să îmi imaginez că un om, o asistentă medicală, o femeie, o viitoare mamă poate să aibă acest comportament. Cred că nu are nicio scuză şi cred că nicio explicaţie nu stă în picioare", a mai spus Sorina Pintea.Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgovişte (SJUT) a anunţat printr-un comunicat că asistenta care a bruscat un nou-născut din Secţia de pediatrie a fost concediată.

Citește și: VIDEO REVOLTĂTOR Asistentă medicală filmată în timp ce brusca un bebeluș născut cu paralizie - Femeia este însărcinată



''În urma incidentului din Secţia pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte, mediatizat prin reţeaua de socializare Facebook şi preluat de presă, s-a convocat de urgenţă Comisia de Disciplină a SJUT, care după audieri şi dezbateri a propus încetarea disciplinară a raportului de muncă. Managerul instituţiei a luat act de decizia Comisiei şi a dispus în consecinţă încetarea contractului de muncă'', se arată în comunicat.



Asistenta a fost filmată în timp ce brusca un nou-născut pe care îl alăpta. În imagini se vede cum bebeluşul este trântit de pătuţ de mai multe ori. Filmul a fost postat pe Facebook.



Inspectoratul de Poliţie Judeţean s-a autosesizat şi a demarat marţi o anchetă.



''În urma vizionării imaginilor apărute în spaţiul public, ne-am autosesizat. Se fac cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de rele tratamente aplicate minorului'', a declarat marţi, purtătorul de cuvânt al IPJ Dâmboviţa, Alexandra Ciurea.