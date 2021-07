Spaniolii nu vor mai fi deranjați de operatorii de telecomunicaţii în timpul siestei

Siesta a fost întotdeauna un subiect serios în Spania iar operatorii de telecomunicaţii tocmai au recunoscut acest lucru, printr-un acord potrivit căruia nu vor încerca să îşi fure unii altora clienţii timp de o oră după faimoasa masă târzie din Spania, transmite Reuters.

Noul cod de etică semnat de operatorii de telecomunicaţii, inclusiv de giganţii Telefonica, Vodafone şi Orange, este o actualizare a versiunii din 2010 şi prevede că toţi operatorii se angajează să lase clienţilor timp să se odihnească, prin faptul că nu vor efectua apeluri comerciale în intervalul cuprins între 3 p.m. şi 4 p.m.

În mod tradiţional, spaniolii iau masa de prânz între 2 p.m. şi 3 p.m, scrie Agerpres.ro.

În plus, acordul prevede amânarea, de la ora 9 a.m. până la ora 10 a.m, a momentului în care operatorii vor putea începe să sune posibilii clienţi pentru a le prezenta noilor lor oferte.

Măsura ar urma să intre în vigoare începând din luna ianuarie 2022, cel mai târziu, conform unui comunicat comun semnat de primii cinci mari operatori de telecomunicaţii din Spania. Acordul va fi deschis şi pentru alţi operatori care vor dori să se alăture.

"De-a lungul anilor, noi, operatorii de telecomunicaţii, ne-am adaptat acţiunile la obiceiurile consumatorilor", a precizat directorul subsidiarei din Spania a grupului Orange, Jean-Francois Fallacher.

Afectaţi de mai mulţi ani de diminuare a marjelor şi creştere a costurilor pentru a putea oferi cele mai noi servicii de telefonie mobilă, operatorii telecom din Spania au demarat campanii agresive de atragere de clienţi de la rivali.

În conformitate cu noul cod de etică, clienţii nu vor putea fi deranjaţi după ora 9 p.m în timpul săptămânii. Zilele de weekend şi de sărbători sunt şi ele excluse. De asemenea, operatorii s-au angajat că nu vor suna la un număr mai mult de trei ori pe lună dacă clientul nu răspunde şi că vor aştepta trei luni înaintea de a suna din nou un client care a respins o ofertă.