Spitalul din Victoria, Brașov, primește finanțare de 20 milioane lei pentru modernizare și echipamente medicale

Alexandru Rafila a arătat, sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că Spitalul Orăşenesc din Victoria beneficiază de 17 milioane de lei din PNRR pentru dezvoltarea şi dotarea ambulatoriului de specialitate şi de 3 milioane de lei alocate de Ministerul Sănătăţii pentru achiziţia unui echipament de radiologie şi a unui computer tomograf, conform News.ro.

”Autoritatea locală din Victoria a realizat investiţii masive în dezvoltarea spitalului orăşenesc, asigurându-se că oamenii din comunitate au acces la servicii medicale de calitate. Ministerul Sănătăţii susţine autorităţile locale care investesc în dezvoltarea serviciilor de asistenţă medicală pentru oameni”, a transmis Rafila.

La rândul său, senatorul PSD Alexandru Marius Dunca a subliniat că Spitalul Orăşenesc Victoria are un rol esenţial în sistemul de sănătate din zonă.

”Împreună cu ministrul Sănătăţii, prof. dr. Alexandru Rafila, secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, dr. Alexandru Rogobete, şi primarul oraşului Victoria, Camelia Bertea, am vizitat Spitalul Orăşenesc Victoria şi am avut o discuţie deschisă şi constructivă cu echipa medicală şi cu conducerea spitalului. Am ascultat cu atenţie preocupările şi sugestiile lor şi am subliniat importanţa asigurării unui mediu de lucru adecvat pentru personalul medical, pentru a putea oferi servicii de înaltă calitate pacienţilor. O felicit pe Camelia Bertea, primarul oraşului Victoria, pentru iniţiativele sale de a îmbunătăţi infrastructura medicală, pentru angajamentul şi dăruirea sa faţă de sănătatea comunităţii locale. Mulţumesc echipei Spitalului Orăşenesc Victoria pentru dedicarea de care dau dovadă şi pentru serviciile de înaltă calitate pe care le oferă cetăţenilor”, a transmis Dunca.