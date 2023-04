S-a terminat: 'Starea Nației' nu se va mai vedea la Prima TV. Dragoș Pătraru explică motivele care au dus la ruptură - Video

Emisiunea Starea Naţiei va fi scoasă din grila Prima TV după cinci ani. "Dincolo de frecuşurile inerente, inclusiv editoriale, care-s normale, mai ales în cazul unei emisiuni care-şi ia toată libertatea posibilă şi uneori chiar mai mult decât atât, am decis să scoatem emisiunea de la TV", explică Dragoş Pătraru într-un material video pe youtube.

Pe scurt, motivul e simplu: "noi am reziliat contractul pentru neplată. E atât de simplu".

Dragoş Pătraru explică:

"Relaţia comercială dintre cele două firme a devenit una toxică, în sensul că noi livram marfa la zi, fără nicio întârziere, iar clientul nostru nu plătea marfa livrată la timp, acumulând întârzieri pe care noi nu le puteam accepta. Astfel, între a avea în continuare emisiune la televizor şi stima de sine, pe care aproape că o pierdusem, am ales să salvez stima de sine. Decizia e luată de ceva timp, am încercat până în ultimul moment să negociem, să rezolvăm cumva, nu s-a putut".

Acesta declară că despărţirea ar fi trebuit să aibă loc pe data de 13 aprilie. Chiar a pregătit un final pentru ediţia de atunci, dar până la urmă finalul acesta nu a mai fost difuzat pe post:

"Mulţumim postului Prima TV, înseamnă jumătate din existenţa acestei emisiuni, dincolo de lucrurile care ne despart acum trebuie să spun că ne-am bucurat aici, cu inevitabilele discuţii şi frecuşuri, de libertate.

Libertatea de a spune ce credem noi că trebuie spus, ceea ce poate de multe ori a însemnat şi sa gresim, sa fim drepti sau sa spunem prostii. Dar am făcut totul cu buna credinta. Şi am fost lăsaţi sa facem asta. Ceea ce, mai ales în lumea de azi, e ceva foarte rar. Iar pentru noi asta a însemnat mereu aproape totul.

Îmi doresc ca oamenilor de aici să le fie bine şi le mulţumesc pentru eforturile de multe ori supraomeneşti pe care le fac pentru ca totul să meargă. Ne mai vedem. Nu uitaţi să fiţi buni, dragii mei."

Dragoș Pătraru continuă explicațiile:

"Partea asta n-a apărut la tv, pentru că, în ultimul moment, am acceptat, în urma negocierilor, să scoatem partea asta, în speranţa că discuţiile de vineri, sâmbătă, marţi, azi vor avea alte rezultate decât vorbe. N-a fost să fie, aşa că noi ne vedem de drumul nostru, iar dacă Prima TV achită datoriile faţă de noi ne putem aşeza la masă pentru o nouă înţelegere.

Deocamdată, noi am reziliat contractul pentru neplată. E atât de simplu. Rămâne valabil ce-am spus şi nu s-a difuzat joi, nu simt în acest moment decât recunoştinţă pentru ultimii cinci ani petrecuţi la Prima TV. Şi sunt sigur că nu am fi găsit o altă televiziune care să ne lase să facem această emisiune spunând tot ce am crezut noi că trebuie să spunem.

Aşadar, pe scurt, plecăm ca să nu ajungem să ne certăm aiurea de la nenorociţii ăştia de bani. Sigur că-mi pare rău, sigur că nu aşa aş fi vrut să se termine relaţia asta, dar na, aşa e în viaţă".

Dragoş Pătraru le spune fanilor săi și ce le pregătește pe viitor: "Păi, veţi vedea începând de mâine. Emisiuni în fiecare zi, la liber, pe canalul nostru de youtube, dar şi pe celelalte platforme".

Pătraru a găzduit emisiunea "Starea Nației" la al patrulea post TV, Prima TV, în ultimii cinci ani. Înainte de asta, emisiunea a fost difuzată la România TV timp de cinci ani, apoi la TVR, Digi 24 și a revenit la TVR în 2017