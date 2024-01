Stenograme incendiare USR – I-au cerut demisia lui Cătălin Drulă: 'Într-o zi ești uliu, în alta cioară!'

Elena Lasconi, primarul orașului Câmpulung Muscel, l-a atacat pe liderul USR, Cătălin Drulă, în cadrul ședinței Comitetului Politic al formațiunii, căruia îi cere demisia dacă nu are rezultate în alegeri. „Cine, Doamne, iartă-mă, o să mai lipească afișe în campanie, dacă suntem tratați așa? Într-o zi ești uliu, în alta cioară”, a spus Lasconi, conform Digi24.

„Comitetul Politic este un for foarte important. Aici se decide construcția politică din 2024, un an foarte greu. Toate dezbaterile, toate propunerile vor fi aici, dacă vor avea curajul mulți dintre voi să le facă. Trebuie privite cu foarte mare responsabilitate. Cât contați? Pentru conducere, vă spun acum. Câți dintre voi ați primit un document despre alianța pe care v-au cerut să o validăm? Eu nu spun c-o alianță nu este bună, dar care este respectul față de noi – Comitetul Politic? Așa că, propun 3 lucruri.

Dacă la alegerile europarlamentare vom avea un scor sub 20%, întreaga conducere să își dea demisia. Doi, amânarea cu 30 de zile a acestei decizii, pentru alianță, ca să lămurim și noi care e treaba cu ea. Trei, foarte important, candidatul USR pentru funcția de președinte al României să fie ales cu votul fiecărui membru al USR. Așa mi se pare normal. Aș vrea să avem dezbateri, să votați asta. Să aveți curajul de a face asta. Am mai auzit o metaforă în partid cum că contează valul ălă, știți, valul de dinainte de alegeri, de sus-jos. Noi putem să facem valul, dar important e cum ne va prinde - cu trei bărcuțe eșuate sau pe-un transatlantic. Am spus că rufele murdare se spală-n familie. După ce am primit un șut în fund, pe românește, de pe lista de europarlamentare, un singur lucru am cerut, să am o discuție cu Biroul Național. De 3 luni aștept asta. Și, când mi s-a spus că va fi posibil, nu m-a mai sunat absolut nimeni. Genul ăsta de decizii luate de sus în jos, genul ăsta de lipsă de respect pentru un membru de partid, nu mai zic că suntem o echipă, nu ne aduce decât apatie. Cine, Doamne, iartă-mă, o să mai lipească afișe în campanie, dacă suntem tratați așa? Într-o zi ești uliu, în alta cioară", le-a spus, duminică, Elena Lasconi colegilor din USR.

De cealaltă parte, Cătălin Drulă spune că Lasconi a avut nişte luări de poziţie, aşa cum au avut şi alţi colegi USR-iști, dar votul la final a fost covârşitor în favoarea proiectului dreptei unite (mai multe, aici).

Votul la referendumul pentru Familie

Pe 18 noiembrie 2023, vicepreşedintele USR, Claudiu Năsui, a anunţat că fostul lider al partidului, Dan Barna, va deschide lista de candidaţi pentru alegerile europarlamentare ale formaţiunii, după ce de pe această poziţie a fost retrasă Elena Lasconi. Elena Lasconi, care deschidea lista USR la alegerile europarlamentare, a dezvăluit că a votat „DA” la referendumul pentru familia tradiţională din 2018 care prevedea modificarea Constituţiei în sensul în care Familia familia să fie întemeiată pe căsătoria liber consimţită între soţ şi soţie, nu între soţi, cum este prevăzut în prezent în Legea fundamentală. „Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, a explicat Lasconi, pe 4 noiembrie 2023, la Prima TV.

Cea mai dură reacţie a venit din partea fiicei sale, Oana Lasconi, care, într-o postare pe Instagram, printre lacrimi, s-a declarat „în şoc şi absolut dezgustată”, afirmând: „Această discriminare jegoasă nu are loc la mine în familie şi din acest motiv nu o mai susţin pe mama din acest moment”.

A doua zi, Biroul Naţional al USR a luat act de retragerea Elenei Lasconi de pe lista candidaţilor la alegerile europarlamentare, potrivit unui comunicat al formaţiunii. Reprezentanţii USR au adăugat că Elena Lasconi va continua să muncească pentru câmpulungeni şi va avea sprijin din partea partidului pentru a face, în continuare, performanţă în administraţie.