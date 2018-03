Strategiile SECRETE de la Cotroceni: 'Dacă Elena Udrea ieșea pe 3, Băsescu a fi tăbărât pe Coldea, hai, zboară-l pe Iohannis' / VIDEO

Sebastian Ghiță a prezentat o serie de teorii care ar fi răsturnat calculele la alegerile prezidențiale din 2014! Conform fostului deputat PSD, Monica Macovei sau Elena Udrea puteau ajunge președinte. Totul ar fi depins de șeful ANI, iar Traian Băsescu intra și el în scenă, alături de Florian Coldea, prim-adjunct al SRI, la acea vreme.

”Există și alte teorii. Eu cred că și Monica Macovei era una din favoritele lui Coldea. Ce se întâmpla dacă Ponta ieșea, evident, pe primul loc, în primul tur, Klaus Iohannis pe doi și Monica Macovei pe locul 3, în fața Elenei Udrea și a lui Tăriceanu? Nu am spus doar eu teoria asta, a spus-o și Tăriceanu, a spus-o și Udrea. Dacă nu cumva Horia Georgescu de la ANI și Înalta Curte îi spuneau lui Iohannis , domne, ați furat casele alea, ești incompatibil, ai ieșit cu stângul din casă, asta e, e rule of law, pleacă la plimbare, candidează Ponta cu Macovei. Fostul președinte, domnul Băsescu, s-o fi gândit: ”e, și dacă iese Nuți pe 3, mă declar eu prim-ministru al dreptei, și cu Nuți președinte și, uite, așa, o să câștige drepata și îl dăm pe Ponta la o parte!”. Și, nu sunt departe de adevăr teoriile astea. Dacă Elena Udrea ieșea pe 3, Băsescu a fi tăbărât pe Coldea, ”hai, zboară-l pe Iohannis”.

Citește și: Lovitură grea pentru Klaus Iohannis: Ce lege a modificat Comisia Iordache

Serviciul, și Maior, și Coldea și, și acum, cu directorul Hellvig, putem să îi blamăm, să îi boscordim, să nu ne convină, dar, împreună cu cei de la SIE și alte instituții, sunt, de multe ori, puși în fața unor situații, de către președinți, premieri, lideri de partide pe carer noi nu le știm, nu le cunoaștem. De multe ori, Maior, Coldea, s-au descurcat bine și au făcut eforturi mari în fața unui Traian Băsescu minunat, dar a avut și președintele situații și situații. Iar gestionarea sfârșitului de mandat al lui Băsescu a fost un challange uriaș. Nu îi consider, nici pe Coldea, nici pe Kovesi, proști sau incapabili.”, a spus Sebastian Ghiță.