Studenți pentru viață caută ajutoare ale lui Moș Crăciun pentru copiii sprijiniți de Centrul Sf. Alexandra

Asociația Studenți pentru viață vine în sprijinul Centrului „Sfânta Alexandra Împărăteasa”, care ajută familiile vulnerabile și mamele în criză de sarcină. Copiii din evidența centrului i-au scris lui Moș Crăciun, iar voluntarii asociației se ocupă ca Moșul să găsească resursele pentru a le cumpăra copiilor ceea ce își doresc, potrivit Basilica.ro.

Studenții pro-viață au anunțat vineri debutul celei de a treia campanii de cadouri „Fii tu Moș Crăciun!” – ediția 2020.

„Dar din dar se face Rai! Cunoașteți bucuria din copilărie, atunci când descopeream sub brad jucăria mult dorită în seara de Crăciun? Când am fi mâncat toată ciocolata de sub brad, dacă nu ne-ar fi oprit mama? Bineînțeles!”, au scris membrii asociației pe pagina lor de Facebook.

„Dar cu siguranță cunoașteți și bucuria de a dărui. O bucurie mult, mult mai mare, mai ales atunci când știi că darurile tale ajung la copilași care aproape nici nu mai au speranța să-l întâlnească vreodată pe Moș Crăciun, din cauza dificultăților cu care se confruntă în viața lor…”

Asociația le propune celor care vor să facă o faptă bună să le cumpere cadouri de Crăciun copiilor din familii numeroase și copiilor din familii monoparentale sprijinite de Centrul Sf. Alexandra Împărăteasa. „Moș Crăciun puteți fi chiar voi!”, au scris tinerii pe rețeaua de socializare.

Doritorii sunt invitați să-și aleagă una din cele 12 scrisori și, singuri sau în colaborare cu alți donatori, să cumpere pentru copilul respectiv cadoul dorit.

După ce își aleg scrisoarea la care trebuie să „răspundă” prin faptă, donatorii completează un formular online, iar organizatorii anunță printr-un comentariu pe Facebook, în dreptul fotografiei cu scrisoarea respectivă, că s-a găsit ajutorul lui Moș Crăciun pentru respectivul copil.

Darurile lui Moș Crăciun vor fi trimise de „ajutoarele” lui la adresa:

Centrul de consiliere pentru copii și părinți „Sf. Alexandra Împărăteasa”

Str. Virgiliu nr. 81

Sector 1, București

Telefon pentru confirmarea livrării: 0800070013

Programul centrului este 9 – 17 (luni – vineri) până în 22 decembrie, inclusiv