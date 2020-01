Studiu în premieră națională despre vaccinare la Cluj: Sunt întârzieri la disponibilitate și distribuire

Un studiu în premieră națională privind vaccinarea a fost făcut de o echipă de studenți de la UBB și Universitatea Delaware (SUA). Pricipalele probleme sunt legate de disponibilitate și distribuire, dar și de slaba promovare pe rețelele de socializare, anunță MEDIAFAX.

Monica Brânzac, masterand la Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul UBB Cluj-Napoca, a declarat, miercuri, că cercetarea ar trebui replicată la nivel național, în România.

„Cercetarea noastră s-a axat pe percepția medicilor privind vaccinurile, s-a discutat cu 14 medici de familie și neonatologi din Cluj-Napoca și s-a constatat că problemele sunt legate, mai ales, de disponibilitatea vaccinurilor și de întârzierile înregistrate în distribuirea lor la nivel național. Studiul nostru este primul nostru de acest fel din România și conține recomandări de politici publice către Ministerul Sănătății. Printre acestea se numără includerea în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) a specialiștilor în Sănătate Publică, mai ales pe partea de prevenire, și să fie folosită mai mult social media pentru promovarea campaniilor pro-vaccinare. Foarte lume folosește în prezent rețele de socializare. Cred că ar trebui replicată cercetarea noastră în teren la nivel național”, a spus Brânzac.

Adrian Rad, un alt membru al echipei, a precizat că majoritatea medicilor de familie intervievați se pronunță pentru vaccinare.

Colten J. Strickland, doctorand la Universitatea Delaware, a declarat, la rândul său, că în SUA a constatat o creștere a fenomenului anti-vaccinare, în special în rândul copiilor, și a vrut să vadă dacă este aceeași situație în România.

„Aici am constatat alte probleme, în special legate de asigurarea vaccinurilor. În SUA, dacă un medic dorește să facă un vaccin, contactează departamentul de Sănătate Publică și primește vaccinul, care există întotdeauna. Dar, în România, nu prea se găsește vaccin, asta e diferența. Medicii cu care am vorbit sunt deschiși, sunt direcți și știu de ce au nevoie pentru pacienții lor”, a spus Strickland.

Bogdana Neamțu, directorul Departamentului de Administraţie și Management Public din cadrul FSPAC, a explicat că facultatea desfăşoară în perioada 12-25 ianuarie 2020 un program inovativ de cercetare împreună cu University of Delaware, Biden School of Public Policy and Administration.

„Studenții români și americani sunt constituiți în echipe mixte de cercetare care abordează mai multe teme de interes pentru administrațiile locale dintr-o perspectivă comparată”, a subliniat Neamțu.