STUDIU - Nouă soluție pentru combaterea cancerului pancreatic

Un virus modificat genetic pentru a recunoaşte şi a ataca celulele tumorale s-a dovedit eficient în combaterea cancerului de pancreas în stadiu avansat, potrivit unui studiu desfăşurat de Institutul de Cercetare Biomedicală Bellvitge (Idibell) şi de Institutul Catalan de Oncologie (ICO), relatează miercuri EFE, potrivit Agerpres.

Este vorba de rezultatele unui studiu clinic de faza 1, publicate de revista Journal of ImmunoTherapy of Cancer, şi care arată că administrarea acestui virus, denumit VCN-01, "este viabilă şi poate fi un nou instrument" în tratarea cancerului de pancreas avansat, notează miercuri într-un comunicat institutul Idibell."Încurajatoarele" rezultate preliminare ale activităţii antitumorale ale VCN-01 arată că virusul este activ, ajunge la tumorile primare şi la metastaze şi declanşează un răspuns al sistemului imunitar împotriva tumorilor.De asemenea, studiul arată că administrarea intravenoasă a virusului nu are efecte adverse semnificative, fiind prezente doar cazuri rare de febră sau simptome de gripă la unii pacienţi."Datele obţinute în aceste teste clinice de fază 1 demonstrează siguranţa şi potenţiala imunoterapie cu virusul VCN-01. Datele au fost revizuite şi se aşteaptă începerea fazei 2 a testelor cu acelaşi virus la jumătatea anului 2022", subliniază conducătorul studiului, Ramon Salazar.În pofida progreselor recente, prognoza de viaţă pentru pacienţii cu cancer de pancreas este foarte scurtă, cu o supravieţuire de mai puţin de un an.Administrarea intravenoasă a virusurilor oncolitice prezinte însă unele limitări, deoarece filtrarea lor prin ficat reduce eficacitatea virusului şi creşte riscul generării unor efecte adverse.Totuşi, virusul VCN-01, dezvoltat de VCN Biosciences, companie asociată institutului Idibell, contracarează aceste limitări prin două modificări genetice.În primul rând, o proteină de la suprafaţă care face ca virusul să nu fie reţinut în ficat şi să-l orienteze spre tumoare; şi o enzimă care degradează matricea extracelulară a tumorii, facilitând propagarea virusului spre aceasta şi acţionând sistemul imunitar.