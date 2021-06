Studiu | Numărul pacienților care dezvoltă boli ale inimii după vaccinarea anti-Covid este mai mare decât s-a estimat

Membrii vaccinați anti-Covid ai armatei americane au dezvoltat mai multe cazuri de inflamații ale inimii decât era de așteptat, deși afecțiunea a fost raportată destul de rar, potrivit unui studiu publicat marți. Studiul armatei arată că 23 de bărbați fără istoric medical, cu o vârstă medie de 25 de ani, s-au plâns de dureri de piept în decurs de patru săptămâni de la inoculare.

Rata incidenței afecțiunii a fost mai mare decât estimările făcute anterior.

Toți pacienții, care la momentul publicării studiului erau tratați sau în curs de recuperare după diagnosticarea cu miocardită (inflamația mușchiului inimii), au fost vaccinați cu doze produse de Pfizer/BioNTech sau Moderna.

Agențiile de reglementare din SUA au cerut săptămâna trecută ca pe prospectele celor două vaccinuri să figureze un avertisment care să semnaleze riscul de dezvoltare a inflamațiilor inimii în cazul bărbaților tineri.

Studiul, publicat în jurnalul medical JAMA Cardiology, arată că 19 pacienții erau membrii ai armatei care au primit deja a doua doză a vaccinului. Ceilalți au primit doar o doză sau erau retrași din armată.

Estimările legate de populația generală ar fi indicat că, din 436.000 de cadre militare, doar opt sau mai puține persoane ar fi trebuit să sufere de miocardită după administrarea celor două doze.

Opt dintre militarii analizați în studiu au fost diagnosticați cu inflamații ale inimii care nu au putut fi puse pe seama altor cauze, arată studiul. Pacienții incluși în studiu au vârste cuprinse între 20 și 51 de ani.

Mai multe agenții de sănătate, din diferite țări, realizează în prezent propriile investigații.

