Submarinul Titan: Motivul pentru care sistemul de comunicații a căzut total: nici măcar radioul sau GPS-ul nu funcționează

Cursă contra cronometru pentru găsirea submarinului Titan! Mai puțin de o zi de aer respirabil ar putea rămâne în submarinul dispărut, conform ultimelor estimări ale oficialilor americani.

Explicația tehnică

Unele părți ale Titanului sunt în mod clar de slabă tehnologie. Spre deosebire de un submarin, un submersibil are nevoie de o navă-mamă pentru a putea fi lansat, are mai puține rezerve de energie și nu poate sta sub apă atât de mult timp, dezvăluie CNN. Nava-mamă comunică cu nava prin mesaje text și trebuie să comunice la fiecare 15 minute, potrivit site-ului arhivat al OceanGate Expeditions. "Toate aceste lucruri cu care suntem obișnuiți acum - GPS, Wi-Fi, legături radio - nu funcționează sub ocean", potrivit fostului ofițer de submarin al Marinei, căpitanul J. Van Gurley, informează CNN.

Cei cinci pasageri de la bordul submersibilului dispărut mai au la dispoziție mai puțin de 24 de ore de aer - dacă mai sunt în viață.

Nava Titan are 96 de ore de alimentare cu aer, conform specificațiilor sale. Marți, în jurul orei 17.00, Paza de Coastă americană a declarat că submarinul Titan avea suficient aer pentru 41 de ore, relatează The Guardian.

Cei din interiorul submarinului se vor "odihni, vor respira cât mai puțin posibil și vor încerca să își păstreze calmul" pentru a economisi energia, a declarat Joe MacInnis, care a făcut două vizite la epava Titanicului, pentru CNN, în cursul zilei de astăzi.

OceanGate, compania care operează submarinul, nu a comentat condițiile și proviziile de pe Titan, relatează BBC. Dar, pe baza relatărilor celor care au fost anterior în interiorul navei, vor fi fost disponibile alimente și apă.

Condiții cel puțin suspecte

Mike Reiss, producător și scenarist al serialului The Simpsons, a urcat la bordul navei Titan vara trecută. La bordul submarinului erau disponibile sandvișuri și apă, dar el și-a amintit că i s-a spus că mulți pasageri nu au mâncat în timpul călătoriei și că toaleta rudimentară de la bord nu a fost folosită niciodată, a relatat New York Times.

Nu există echipament de siguranță

Corespondentul CBS News, David Pogue, a mers pe OceanGate Titan în noiembrie și a comparat submarinul cu faptul că se afla într-un "minivan fără scaune". Într-un interviu pentru NPR, Pogue a declarat: „Chiar nu există niciun echipament de siguranță acolo, cu excepția unui extinctor și a măștilor de incendiu, pe care am exersat să le punem și să le scoatem. Cam asta este tot, pentru că nu prea ai ce face dacă ceva nu merge bine.”

Imaginile de la OceanGate arată o navă care măsoară 6,7 x 2,8 x 2,5 metri, unde doar un singur pasager își poate întinde picioarele în același timp.

