Succes pentru George Michael: Documentarul „Freedom (Extended Director’s Cut)”, la DokStation 2018

Documentarul „Freedom (Extended Director’s Cut)”, realizat de George Michael şi David Austin, va fi prezentat la DokStation Music Documentary Film Festival, care va avea loc la Bucureşti în perioada 13 - 16 septembrie.

„George Michael: Freedom (Extended Director’s Cut)” (2018) se concentrează asupra perioadei de formare a artistului laureat cu Grammy, culminând cu lansarea albumului său multi-premiat „Listen Without Prejudice Vol. 1”. Filmul explorează şi latura personală a muzicianului, aducând în discuţie moartea partenerului său, Anselmo Feleppa.

Filmat înaintea decesului prematur al artistului, documentarul este narat de George Michael. Astfel, filmul conţine secvenţe în exclusivitate, din arhiva personală a muzicianului, dezvăluind transformarea acestuia într-unul din cei mai influenţi artişti din toate timpurile, care s-a luptat singur pentru drepturile muzicienilor, încercând să schimbe regulile industriei muzicale.

Documentarul conţine interviuri cu apropiaţii lui George Michael, precum Stevie Wonder, Elton John, Ricky Gervais, Mark Ronson, Liam Gallagher, Mary J. Blige, Jean Paul Gaultier, James Corden şi Tony Bennett. În film mai apar şi cele cinci supermodele din videoclipul „Freedom ’90”, regizat de David Fincher - Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford, Tatjana Patitz şi Linda Evangelista - care s-au reunit pentru prima dată pentru a vorbi despre experienţele din timpul filmărilor.

„George Michael: Freedom (Extended Director’s Cut)”, în versiunea agreată de George Michael, va fi prezentat, anul acesta, la festivaluri de film din toată lumea, începând cu Documentary Edge Film Festival din Noua Zeelandă, pe 13 mai.

Un alt titlu important la cea de-a treia ediţie DokStation Music Documentary Film Festival este „Hansa Studios: By The Wall 1976-90” (2018; r. Mike Christie) – povestea legendarului studio de înregistrări situat la câţiva metri de Zidul Berlinului, la graniţa fizică şi metaforică dintre vest şi est. Aici, David Bowie a scris despre Zid în piesa „Heroes”, în timp ce Iggy Pop a înregistrat „Lust for Life” şi a compus „The Passenger”, piesă ale cărei versuri sunt inspirate de călătoriile pe rutele berlineze U Bahn şi S Bahn. Au urmat alţi numeroşi artişti internaţionali de renume, printre care Depeche Mode, Nick Cave, Marillion şi U2 – sesiunile de înregistrări pentru albumul „Achtung Baby” au reprezentat capitolul final al celor 20 de ani de existenţă Hansa Studios.

Din selecţia de anul acesta a DokStation Music Documentary Film Festival mai fac parte „Cassette: A Documentary Mixtape” (2016; r. Zack Taylor, Georg Petzold) – un tribut adus casetei audio, un format revoluţionar ce a schimbat relaţia ascultătorului cu muzica, cu mărturii de la Henry Rollins, Thurston Moore, Ian MacKaye, dar şi de la trupe noi care încă lansează muzică pe casetă – şi „Desolation Center” (2018; r. Stuart Swezey), o călătorie înapoi în anii ‘80, în perioada de glorie a punk-ului avangardist din Statele Unite, când Minutemen, Sonic Youth şi Meat Puppets concertau la primul festival organizat în inima deşertului californian.

Evenimentele din cadrul DokStation 2018 vor fi găzduite, ca şi anul trecut, de Centrul Cultural „Mihai Eminescu”, Parcul Drumul Taberei, Control Club, Spaţiul M60, DESCHIS Gastrobar şi Apollo 111.