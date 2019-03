Summitul privind chestiunea nucleară nord-coreeană este un `succes`, spune un consilier al lui Trump

Summitul privind chestiunea nucleară nord-coreeană care a avut loc în această săptămână în Vietnam este un "succes", a declarat duminică John Bolton, consilierul de securitate naţională al preşedintelui american Donald Trump, chiar dacă întrevederea s-a încheiat brusc şi fără o declaraţie comună, relatează AFP preluat de agerpres.

Vezi și: OPINIE Ce am remarcat în timp ce mă uitam la interviul de o oră și trei minute cu Laura Codruța Kovesi



"Nu consider acest summit un eşec", a declarat Bolton, invitat la emisiunea 'Face the Nation' a postului CBS. "Îl consider un succes prin faptul că preşedintele a protejat şi promovat interesele americane", a adăugat el.



John Bolton este deseori considerat un susţinător al unei linii dure în materie de diplomaţie.



În martie 2018, când încă nu făcea parte din administraţia Trump, el a spus, într-un articol publicat în Wall Street Journal, că este "legitim" pentru SUA "să atace primele" Coreea de Nord pentru a neutraliza echipamentele nucleare ale acesteia.



"Preşedintele s-a ţinut de concepţia sa" privind un acord acceptabil, iar "el şi-a întărit relaţiile cu Kim Jong Un", cu ocazia summitului, a adăugat el.



"Eu cred că este vorba de un succes, doar dacă nu consideraţi că un acord prost ar fi fost mai bun decât lipsa unui acord", a mai spus consilierul.



John Bolton a declarat că propunerea nord-coreeană de a destructura "în mod permanent şi total" complexul nuclear de la Yongbyon a fost "o concesie extrem de limitată".



Donald Trump nu era pregătit, a amintit el, să accepte ridicarea sancţiunilor economice decât în schimbul destructurării în totalitate a instalaţiilor nucleare nord-coreene.



"Kim Jong Un însuşi a spus la precedentul summit (din Singapore, din iunie 2018): vom trece prin numeroase etape până vom încheia acest acord", a declarat consilierul.



"Întâlnirea de la Hanoi era una din aceste etape. Prin urmare, preşedintele este pregătit să continue discuţiile", a mai spus el.