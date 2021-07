Sunt convins că la Tokyo vom stopa acest declin al medaliilor olimpice, spune președintele COSR într-un interviu

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a declarat într-un interviu pentru AGERPRES că este convins că sportivii români vor stopa la Tokyo declinul numărului de medalii olimpice început la Sydney 2000, potrivit Agerpres.

El a precizat că pentru a aduce bucurie românilor, COSR are nevoie de sprijinul guvernului şi al partenerilor.

Mihai Covaliu regretă absenţa Simonei Halep de la această ediţie a Jocurilor Olimpice, afirmând că astfel România a pierdut o medalie olimpică: "Îmi pare foarte rău că Simona nu a fost aptă din punct de vedere fizic să fie la Tokyo. Pot spune că am pierdut o medalie. Ne bazam pe ea".Campion olimpic în 2000 şi participant la trei ediţii ale Jocurilor Olimpice, Covaliu consideră inacceptabil refuzul jucătoarelor române Sorana Cîrstea, Irina Begu şi Patricia Ţig de a participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo ale, deşi se aflau pe poziţii WTA care le permiteau acest lucru.

Oficialul COSR a afirmat că sportivii români au avut condiţii de pregătire excelente prin intermediul programului Samurai derulat de comitetul olimpic.



Mihai Covaliu se aşteaptă la o surpriză din partea sportivilor care vor reprezenta România în premieră la baschet 3x3 şi triatlon, despre care a afirmat că sunt foarte ambiţioşi în ceea ce priveşte câştigarea medaliilor olimpice.



AGERPRES: De la Sydney 2000, numărul medaliilor României a fost în continuă scădere, ajungând de la 26 la numai 4 la Rio. Vă e teamă că acest regres va continuă şi la Tokyo?

Mihai Covaliu: Sunt convins că la Tokyo ne vom prezenta mult mai bine. Ştiu cât am muncit alături de colegii mei de la COSR pentru a stopa acest declin. De acum vom creşte. Avem foarte clar stabilit ce trebuie făcut. Însă nu putem singuri. Avem nevoie de susţinerea guvernului şi a partenerilor noştri. Noi reprezentăm România la cel mai înalt nivel. Vrem să câştigăm medalii, să aducem bucurie tuturor românilor după această perioadă foarte dificilă. Putem. Sunt convins.



AGERPRES: La Tokyo vom avea în premieră reprezentanţi la două discipline, baschet 3x3 şi triatlon. Pot aceste două sporturi să reprezinte surpriza delegaţiei României şi să urce pe podium?

Mihai Covaliu: Va fi foarte greu, dar nu imposibil. Aşa cum a fost şi calificarea la Jocurile Olimpice. Nimeni nu credea în afară de noi. Am susţinut aceste două proiecte şi am reuşit. Sper să reuşim şi la Tokyo. Eu am încredere în aceste fete minunate şi în Felix Duchampt. Ştiu că şi-au dorit extrem de mult să ajungă aici şi ştiu că pot chiar mai mult.



AGERPRES: În 2017, COSR lansa programul Samurai, îşi arată el rezultatele? Mă refer la calificare, pentru că prin acest program au primit indemnizaţii şi sportivi care nu au reuşit să se califice.

Mihai Covaliu: Acest program este cel mai important pentru aceste Jocuri Olimpice. Aici vom vedea rezultatele. Cei care au ieşit din program nu au reuşit să ţină pasul, nu au avut constanţă şi normal că au ieşit din program. Este un program flexibil, bazat pe rezultate, şi anume locurile 1-6 de la campionatele mondiale. Trebuie să ai valoare, constanţă, să confirmi an de an că poţi rămâne între primii 6 sportivi din lume. Nu este uşor. Sunt foarte curios să văd câţi dintre cei 33 de samurai vor câştigă medalii. Au avut toate condiţiile să se califice şi să fie în cea mai bună formă pentru Tokyo.



AGERPRES: Simona Halep era printre marile speranţe ale României la Jocurile Olimpice, datorită ei se vorbea la un moment dat de 2-3 medalii la tenis la Tokyo. Cât de mult va conta absenţa ei?

Mihai Covaliu: Îmi pare foarte rău că Simona nu a fost aptă din punct de vedere fizic să fie la Tokyo. Pot spune că am pierdut o medalie. Ne bazam pe ea. La fel şi cu Horia Tecău. Formau un dublu mixt de mare valoare. Puteau să intre în lupta pentru medalii, aveau valoarea necesară. Sunt convins că şi ei suferă că nu pot merge la Jocurile Olimpice. Dar 2024 nu este aşa departe. Noul ciclu olimpic deja a început.



AGERPRES: Până la urmă, la simplu feminin va fi doar Mihaela Buzărnescu. Cum vă explicaţi refuzul fetelor de la tenis, nu în calitate de preşedinte al COSR, ci în calitate de campion olimpic şi participant la trei ediţii ale Jocurilor?

Mihai Covaliu: Avem trei sportive participante la aceste Jocuri Olimpice de la tenis de câmp, dublu feminin, Monica Niculescu - Raluca Olaru, şi Mihaela Buzărnescu. Eu cred că vor lupta pentru a mai spăla puţin imaginea Federaţiei Române de Tenis la aceste Jocuri Olimpice. Mihaela Buzărnescu a prins ultimul bilet la Tokyo şi ştiţi cum se întâmplă de obicei, ultimul venit are ambiţia să demonstreze că merită să fie acolo. Nu ştim ce culoar poate prinde, ce formă sportivă va avea acolo, ce motivaţie, presiune zero... La JO se pot răsturna toate topurile, toate clasamentele. Aşa că să urmărim cu atenţie ce se va întâmpla.



AGERPRES: Ministrul Tineretului şi Sportului aşteaptă o evaluare de la COSR, mai exact cât a cheltuit instituţia cu jucătoarele de tenis care au refuzat acum participarea. Trebuie jucătoarele să returneze indemnizaţiile primite, care e situaţia exact?

Mihai Covaliu: Aşa cum am spus, atunci când am fost anunţaţi de Federaţia Română de Tenis că primele 4 sportive nu participă la JO, deşi erau calificate, vom analiza toate aspectele acestui subiect. Bineînţeles că după JO, acum ne concentrăm la cei care intră în concurs peste câteva zile. Pot înţelege că eşti accidentat şi nu poţi concura, dar să nu vrei să participi la cea mai mare competiţie de pe pământ, să-ţi reprezinţi ţara, mai ales după această perioadă extrem de dificilă prin care toţi am trecut, este inacceptabil.



AGERPRES: Fotbalul românesc revine la Jocurile Olimpice după 57 de ani, ce şanse la medalii are naţionala la Tokyo?

Mihai Covaliu: Această calificare este ceva extraordinar, deja aceşti jucători au intrat în istorie, vor fi mereu acolo printre olimpieni. Cât despre rezultat, ştiu că vor da totul pe teren, ştiu că nu au frică de niciun adversar, iar Mirel Rădoi va alcătui cea mai eficientă echipă. Bunul Dumnezeu să-i lumineze mintea şi sufletul!Totul este posibil aici şi acum. Nu mai trebuie să aştepte altă ocazie. Toţi iubitorii fotbalului îi vor încuraja. Nu suntem favoriţi şi asta este un aspect care poate deveni un avantaj. Nu există presiune, aşa că Hai România!

Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO



Echipa României pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo (23 iulie-8 august) cuprinde 101 de sportivi, 46 la feminin, 55 la masculin, la 17 discipline sportive.



Reprezentanţii României vor concura la înot, atletism, canotaj, fotbal, gimnastică artistică, baschet feminin 3x3, ciclism, lupte, tir sportiv, canoe, tenis de masă, box, scrimă, triatlon, judo, tir cu arcul şi tenis.



Delegaţia va cuprinde şi 9 rezerve, precum şi nu mai puţin de 40 de antrenori.



Atletism (10 sportivi): Florentina Costina Iuşco, Alina Rotaru (ambele la săritura în lungime), Claudia Mihaela Bobocea (1.500 m), Daniela Stanciu (săritura în înălţime), Alin Alexandru Firfirică (aruncarea discului), Marius Iulian Cocioran (50 km marş), Rareş Andrei Toader (aruncarea greutăţii), Bianca Florentina Ghelber (aruncarea ciocanului), Andrea Miklos (400 m), Mihăiţă Alexandru Novac (aruncarea suliţei);

Antrenori: Teodoru Agachi, Nicolae Alexe, Valentin Anghel, Sergiu Mihai Octavian Măzăran, Oana Manuela Pantelimon, Mihai Corucle;



Echipa feminină baschet 3x3 (4 jucătoare + 2 rezerve): Ancuţa Violeta Stoenescu, Gabriela Mărginean, Sonia Ursu, Claudia Monica Cuic; Rezerve: Anca Şipoş, Gabriela Irimia;

Antrenor: Tatiana Gallova;



Box (2): Cosmin-Petre Gîrleanu (cat. 52 kg), Maria Claudia Nechita (cat. 57 kg);

Antrenori: Dumitru Dorobanţu, Adrian Lăcătuş;



Canotaj - 9 echipaje (36 sportivi + 2 rezerve): Opt rame cu cârmaci masculin (8+): Alexandru Petrişor Chioseaua, Florin Sorin Lehaci, Constantin Radu, Sergiu Vasile Bejan, Vlad Dragoş Aicoboae, Constantin Adam, Florin Nicolae Arteni Fîntînariu, Ciprian Huc, Adrian Petre Munteanu; Opt rame cu cârmaci feminin (8+): Maria Magdalena Rusu, Viviana Iuliana Bejinariu, Georgiana Dedu, Maria Tivodariu, Ioana Vrînceanu, Amalia Bereş, Mădălina Bereş, Denisa Tîlvescu, Daniela Druncea; Patru rame fără cârmaci masculin (4-): Mihăiţă Vasile Ţigănescu, Mugurel Vasile Semciuc, Ştefan Constantin Berariu, Cosmin Pascari; Patru rame fără cârmaci feminin (4-): Mădălina Hegheş, Roxana Iuliana Anghel, Elena Logofătu, Cristina Georgiana Popescu; Dublu rame feminin (2-): Iuliana Buhuş, Adriana Ailincăi; Dublu rame masculin (2-): Marius Vasile Cozmiuc, Ciprian Tudosă; Dublu vâsle categorie uşoară feminin (L2x): Ionela Livia Cozmiuc, Gianina Elena Beleagă; Dublu vâsle feminin (2x): Nicoleta Ancuţa Bodnar, Simona Geanina Radiş; Dublu vâsle masculin (2x): Ioan Prundeanu, Marian Florian Enache; Rezerve: Elena Iuliana Mihai, Alexandru Cosmin Macovei;

Antrenori: Dorin Alupei, Antonio Colamonici, Vasile Ionel Măstăcan, Bogdan Liviu Codrici, Marius Bacaoanu Aanei, Ciprian Atomei.



Ciclism (2): Vlad Dascălu (mountain bike), Eduard Michael Grosu (ciclism pe şosea);

Antrenori: Paulo De La Fuente Perez, Georgios Georgiadis;



Fotbal (18 jucători + 4 rezerve): Portari - Marian Mihai Aioani, Mihai Maximilian Popa, Ştefan Târnovanu; Fundaşi - Tudor Cristian Băluţă, Radu Ştefăniţă Boboc, Andrei Chindriş, Virgil Eugen Ghiţă, Andrei Florin Raţiu, Florin Ştefan, Alexandru Ştefan Paşcanu, Ricardo Florin Grigore; mijlocaşi - Mihai Alexandru Dobre, Ion Gheorghe, Marius Mihai Marin, Ronaldo Deaconu, Eduard Marian Florescu, Antonio Sefer, Virgil Andrei Ciobanu, Marco Alexandru Dulca; atacanţi - Andrei Sîntean, George Dănuţ Ganea, Valentin Gheorghe;

Antrenori: Mirel Matei Rădoi, Constantin Nicolae Dică, Florin Constantinovici Schreiber, Leontin Toader;



Gimnastică artistică (3): Maria Larisa Holbură (individual compus), Larisa Andreea Iordache (bârnă), Marian Drăgulescu (sărituri);

Antrenori: Ştefan Csaba Gal, Lăcrămioara Moldovan, Cristian Moldovan;



Înot (4): Robert Glinţă (100 m spate), Daniel Martin (100 m spate), David Popovici (100 m liber), Bianca Andreea Costea (50 m liber, 100 m liber);

Antrenori: Mugur Constantin Tomescu, Adrian Rădulescu;



Canoe sprint (2): Victor Mihalachi, Cătălin Chirilă (C2 - 1.000 m);

Antrenor: Florin Popescu;



Judo (3): Andreea Ştefania Chiţu (cat. 52 kg), Alexandru Constantin Raicu (cat. 73 kg), Vladuţ George Simionescu (cat. +100 kg);

Antrenori: Florin Bercean, Kohei Oishi;



Lupte (5): feminin - Alina Vuc (cat. 50 kg), Andreea Beatrice Ana (cat. 53 kg), Kriszta Tunde Incze (cat. 62 kg), libere masculin - Albert Saritov (cat. 97 kg); greco-romane - Alin Alexuc-Ciurariu (cat. 130 kg);

Antrenori: Petrică Carare, Nikolai Ilici Stoianov, Ion Vremere;



Scrimă (2): Ana-Maria Popescu (spadă), Iulian Teodosiu (sabie);

Antrenori: Rareş Eugen Dumitrescu, Radu Nicolae Podeanu;



Tenis (3): Ioana Raluca Olaru, Monica Niculescu (ambele la dublu feminin), Mihaela Buzărnescu (simplu);

Antrenor: Stelian Călin Ciorbagiu;



Tenis de masă (4 + 1 rezervă): echipa feminină (3 jucătoare) - Daniela Dodean-Monteiro, Bernadette Szocs (simplu, dublu mixt), Elizabeta Samara (simplu), Irina Ciobanu (rezervă), Ovidiu Ionescu (simplu, dublu mixt);

Antrenori: Viorel Filimon, Andrei Filimon;



Tir sportiv (1): Laura Georgeta Ilie (puşcă aer comprimat, 10 m);

Antrenor: Olimpiu Florin Marin;



Tir cu arcul (1): Mădălina Ştefania Amăistroaie;

Antrenor: Viorel Habian;



Triatlon (1): Felix Pierre Duchampt;

Antrenor: Ovidiu Nicolae Burghelea.